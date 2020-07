Hollywood-grootheid Olivia de Havilland (104) overleden

De Brits-Amerikaanse actrice Olivia de Havilland is zaterdag overleden in haar woning in Parijs. De Havilland, onder meer bekend van haar rollen in 'Gone With the Wind' (1939), werd 104 jaar oud.

De Havilland won twee keer de Oscar voor beste actrice voor haar rollen in 'To Each His Own' (1946) en 'The Heiress' (1949).

Ze speelde onder meer ook in 'The Adventures of Robin Hood' (1938), 'The Snake Pit' (1948) en 'Captain Blood' (1935). In 1989 stopte De Havilland na meer dan vijftig jaar in het vak met acteren om van haar oude dag te genieten in Parijs. Daar stierf ze zaterdag een natuurlijke dood, aldus Goldberg.