Hollywood put hoop uit monsterblockbuster

Bioscoopgangers kijken in LA naar 'Godzilla vs. Kong'.

De film 'Godzilla vs. Kong' heeft in zijn openingsweekend 32 miljoen dollar opgebracht, met voorsprong het grootste succes in de bioscopen sinds de start van de pandemie.

In zijn eerste vijf dagen bracht de prent zelfs 48,5 miljoen dollar op. Dat is beduidend meer dan verwacht en met ruime voorsprong het grootste kassucces sinds het coronavirus wereldwijd mensen uit filmzalen hield.

Hollywood put hoop uit de financiƫle prestatie van de film, een productie van Warner en Legendary Entertainment, en interpreteert de populariteit als een signaal dat filmliefhebberss weer staan te popelen om naar de bioscoop te trekken voor dure spektakelfilms, na ruim een jaar van voornamelijk streamen in de eigen woonkamer.

De filmindustrie koos er bij gebrek aan open bioscopen het afgelopen coronajaar vaak voor om dure producties te lanceren via streamingplatformen om gemiste inkomsten aan de kassa te proberen goed te maken. Dat was ook het geval bij 'Godzilla vs. Kong', die beschikbaar is voor abonnees op het streamingplatform HBO Max. Maar dat heeft fans toch niet thuis kunnen houden.

In de VS zijn volgens Warner 90 procent van de cinema's open, maar werken de meeste nog met een streng gelimiteerde capaciteit. 'Dit is een duidelijke indicatie dat bioscoopbezoek inherent aantrekkelijk blijft en dat dit niet weg gaat', zei consultant David Gross aan Reuters.

'Godzilla vs. Kong', waarin het monster het uitvecht met de gigantische gorilla, doet ruim dubbel zo goed als 'Wonderwoman 1984', tot vorige week de best presterende film in het coronatijdperk met een openingsweekend dat 16 miljoen dollar opbracht.