Hollywoodfilm op komst over Leopold II in Congo

De Hollywoodprent over de misdaden die in Congo gepleegd zijn onder het bewind van de Belgische koning Leopold II is een initiatief van het filmproductiebedrijf van Ben Affleck. De bekende acteur ('Good Will Hunting' en 'Argo') en regisseur ('Gone Baby Gone', 'Live By Night' en opnieuw 'Argo') gaat de historische film zelf regisseren. Ook de productiehuizen van Martin Scorsese en Harry Belafonte zetten hun schouders onder het project, schrijft het filmblad Deadline.