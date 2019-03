Hollywoodster betaalde half miljoen dollar smeergeld voor topopleiding dochters

M/V van de week | Lori Loughlin

‘Ik push mijn kinderen nooit. Mijn man en ik hebben hen nooit onder druk gezet om goede resultaten te halen. We waren niet zo’n ouders. Ik vind dat je in het leven gewoon je best moet doen.’ De Amerikaanse Hollywoodster Lori Loughlin zal zich het interview dat ze in 2017 gaf intussen vast beklagen. De 54-jarige actrice, die onder meer furore maakte als Aunt Becky in de serie ‘Full House’, wordt met 49 anderen aangeklaagd in een omkoopschandaal dat de Verenigde Staten deze week op hun kop zette.

Dinsdag onthulde de FBI dat rijke Amerikaanse ouders honderdduizenden dollars betaalden om hun kinderen binnen te sluizen in elite-universiteiten als Stanford en Yale. De spin in het web was een zekere Rick Singer, die in Newport Beach in Californië officieel een studiebegeleidingsbedrijfje runde, maar in het echt rijkeluiskinderen hielp het strenge selectieproces van zeker acht Amerikaanse universiteiten te omzeilen. Dat lucratieve zaakje leverde hem 25 miljoen dollar (22 miljoen euro) op.

Het bedrog ging ver. Om een gouden ticket in handen te krijgen werden examenbegeleiders omgekocht zodat een volwassen handlanger de toelatingsproeven kon invullen. Die had de testen zo in de vingers dat hij de perfecte score kon halen: goed genoeg om binnen te geraken, maar niet in die mate dat het argwaan wekte. Soms werden examens ook gewoon omgewisseld of kregen studenten meer tijd om hun testen in te vullen dankzij vervalste medische attesten.

Sport

De oplichters maakten ook handig gebruik van het grote belang dat Amerikaanse universiteiten aan sport hechten. Topsporters kunnen de toelatingsproeven omzeilen als een coach hen uitnodigt. Meerdere coaches waren bereid in ruil voor smeergeld een jongere voor hun team te vragen. Zelfs de oude tennisleraar van Michelle, Malia en Sasha Obama liet zich graag omkopen.

500.000 dollar Lori Loughlin en haar man, de modeontwerper Mossimo Giannulli, betaalden bijna een half miljoen dollar om hun twee dochters de University of Southern California binnen te sluizen. Isabella en Olivia Giannulli deden zich voor als goede roeiers, maar gingen liever feesten dan lessen te volgen. Erbij gelapt Rick Singer, de man die de oplichterij organiseerde, lapte Loughlin en tientallen andere ouders erbij om zelf strafvermindering te krijgen. Op vraag van de FBI legde hij met een microfoontje alle gesprekken en transacties vast. Afgeschreven Het Amerikaanse tv-station Hallmark beëindigde de samenwerking met Loughlin en stopte alle producties waarin ze te zien is. Ook haar dochter Olivia, een bekende YouTube-ster, deelde in de klappen. Ze werd gedumpt door de make-upketen Sephora, waarmee ze een lucratief contract had.

Dat de meeste jongeren totaal niets met sport hadden, was onbelangrijk. Met Photoshop werd hun gezicht op het lichaam van een topsporter geplakt. Zodra ze in een universiteit waren toegelaten, veinsden ze een blessure of beweerden ze dat ze te druk met hun studies bezig waren om te sporten.

Ook Loughlins dochters - Isabella (20) en Olivia (19) - raakten op die manier de University of Southern California in Los Angeles binnen. Voor bijna een half miljoen dollar en een foto op een roeimachine verzilverden ze hun plekje in het roeiteam van de universiteit. Niet dat ze dat zelf zo graag wilden. ‘Ik doe het vooral voor mijn ouders’, zei Olivia, die miljoenen volgers heeft op Instagram en YouTube, vorig jaar in een vlog. ‘Ik weet niet hoeveel lessen ik ga volgen. Ik wil ervaringen opdoen en feesten. School interesseert me niet zo.’

Loughlin en haar man, de modeontwerper Mossimo Giannulli, werden dinsdag opgepakt en later weer vrijgelaten nadat ze elk 900.000 dollar borg hadden betaald. Ze worden later deze maand bij een rechtbank in Boston verwacht om zich te verantwoorden. 31 andere ouders, van Hollywoodsterren tot bedrijfsbonzen, zitten in hetzelfde schuitje. Ze telden tussen 200.000 en 400.000 dollar en een iemand zelfs 5,7 miljoen dollar neer voor een plekje voor hun geliefde zoon of dochter. Die bedragen werden vermomd als giften aan een liefdadigheidsinstelling voor kansarme studenten.

FBI

Het was meesterbrein Singer zelf die hen erbij lapte, samen met de omgekochte coaches, de examenbegeleiders en de handlanger die de examens invulde. Toen de FBI hem in de marge van een andere zaak op het spoor kwam, beloofde hij samen te werken in ruil voor strafvermindering. Met een microfoontje identificeerde hij al zijn klanten en medeplichtigen.

De zaak veroorzaakt een enorme beroering in de Verenigde Staten, waar universiteiten gelden als de ‘great equalizers’ die kansarme jongeren helpen opklimmen naar de middenklasse. Rijke Amerikanen hebben hoe dan ook al een betere vertrekpositie, niet alleen wegens de hoge kostprijs van een hogere opleiding, maar ook door hun connecties en het geld dat ze vooraf in een goede opleiding en een eventuele bijscholing kunnen investeren. Dat ze ook gewoon hun toegangsticket kunnen kopen en er daarbij niet voor terugdeinzen schaamteloze fraude te plegen, ervaren veel gewone Amerikanen, die vaak een studielening van tienduizenden dollars met zich meetorsen, als manifest oneerlijk.