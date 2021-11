‘Iets zachts heeft mij nog nooit wakker geschud’

In zijn rauwe regiedebuut ‘Dealer’ brengt Jeroen Perceval twee werelden samen die hij als telg van een theatergeslacht en als voormalig roeszoeker goed kent: de magische acteurswereld en de morsige onderwereld van drugs en straatcriminaliteit.

Jeroen Perceval zit voor zijn computer in de IJslandse hoofdstad Reykjavik, waar hij is gestrand voor een film waarin hij opnieuw even voor de camera staat. Voor de meeste mensen is de 43-jarige Antwerpenaar het bekendst als acteur naast Matthias Schoenaerts in ‘Rundskop’, Kevin Janssens in ‘D’Ardennen’ of Veerle Baetens in ‘Tabula rasa’. Maar de zoon van theaterlegende Luk Perceval heeft altijd ergens geweten dat hij ooit in de voetsporen van zijn vader zou treden.

Of hij als regisseur lijkt op de Perceval die Vlaamse theatergeschiedenis schreef met de Blauwe Maandag Compagnie en het Toneelhuis en later furore maakte in Duitsland? Hij denkt eventjes na. ‘Ik weet het niet zo goed. Theater en film zijn twee totaal verschillende dingen. Het belangrijkste dat ik van mijn vader leerde, is een groot vertrouwen te stellen in de acteurs die je kiest. Dat is een basisvoorwaarde om het beste in hen naar boven te halen.’

Zijn langspeeldebuut als regisseur komt stevig binnen. In ‘Dealer’ volgen we een 14-jarige drugsdealer en een gevierd acteur. Johnny verblijft in een jeugdinstelling omdat zijn psychotische moeder niet voor hem kan zorgen. ‘Buiten’ werkt hij als drugsrunner in opdracht van een tirannieke dealer. Ondanks een geslaagde carrière in de schijnwerpers vult acteur Antony zijn bestaansleegte op met bergen cocaïne. Beiden hopen dat hun ontmoeting een nieuwe wending kan geven aan hun onbewoonde levens.

‘Dealer’ is rauw en hard. Er gloort weinig licht aan de horizon. Toch blijf je verwachtingsvol kijken omdat Perceval zowel de morsige drugswereld als het nachtelijke theaterleven met schwung in beeld brengt, en omdat zijn acteurs fantastisch spelen. Sverre Rous - geboortejaar 2005 - is een revelatie als Johnny. Ben Segers (Antony) en Bart Hollanders (de dealer) tonen dat ze tot veel meer in staat zijn dan de komische rollen waarvoor ze tot nu bekend waren. ‘Niets is zo saai als typecasting in Vlaanderen: dezelfde mensen in dezelfde rollen droppen. Ik doe aan tegencasting. Dat leidt tot frictie en verrassingen.’

Niet glorieus

Het kostte Perceval weinig moeite om zich in zijn onderwerp in te leven. Niet alleen omdat hij opgroeide tussen de toneelverhalen en -acteurs van zijn vader. De wereld van drugs en straatcriminaliteit kent hij ook. Perceval raakte rond zijn twaalfde van het rechte pad af. Hij gebruikte drank en drugs, verzeilde in de criminaliteit en zat zelfs even in de jeugdzorg. Sinds zijn 25ste is hij clean. Of hij zelf ooit een drugsrunner is geweest, zoals Johnny? ‘Ik was bekend met alle dingen die in de film verschijnen. Laat het ons daarop houden.’

Hij gaat al jaren naar een twaalfstappengroep, voor zichzelf maar ook om anderen te helpen. Wat zegt hij daar tegen iemand die clean wil worden? ‘Ben je overtuigd dat je een probleem hebt? Ben je verslagen? De eerste stap is toegeven dat je machteloos bent tegen je eigen verslaving, pas dan kan je er iets aan doen. Ik ben ook door zo’n verlicht moment gegaan. Mijn leven was onhanteerbaar geworden. Ik leefde op straat en had psychotische aanvallen. Als ik niet gebruikte, werd ik ziek.’

Perceval praat niet meer graag over die turbulente periode, dat deed hij al genoeg in interviews voor andere films. Wat telt, is de boodschap van zijn regiedebuut: er is niets glorieus aan drugs nemen. ‘Verslaving is een ziekte. De essentie is egocentrisme: ‘Ik heb nú iets nodig. En als ik niet gebruik, ga ik dood.’’

‘Dealer’ gaat ook over belangrijke ontmoetingen. Johnny en Antony trekken zich aan elkaar op. Ze denken dat ze elkaar beter kunnen maken. ‘Voor mij is dat hét thema van de film: hoe ontmoetingen een mensenleven kunnen bepalen. Of het gebrek eraan. Uiteindelijk zijn wij allemaal sociale dieren die gevormd worden door de connectie met onze omgeving. Maar niet iedereen heeft positieve figuren om zich aan te laven. Sommigen groeien op met mensen die niet goed weten hoe ze liefde moeten geven. Waar je opgroeit, is zo bepalend voor het pad dat je volgt.’

Ondanks de lelijkheid van het harde straatleven is zijn film ook een ode aan schoonheid en aan de kunsten. ‘Zonder goede kunst wordt de wereld ziek’, zegt Antony tegen Johnny. ‘Kunst voedt de ziel, en kan helend en troostend zijn’, zegt Perceval. ‘Goede kunst moet subversief zijn, vragen stellen, ons verbouwereerd achterlaten. Ze mag niet in slaap wiegen, zoals veel entertainment vandaag doet. Of ‘Dealer’ daarom zo’n rauwe film is geworden? Ik weet niet of dat bewust is. Het is gewoon mijn manier van vertellen. Ik hou niet van zeemzoeterige films. Niets mis met een goed gemaakte romantische komedie. Dat kan weleens leuk zijn. Ik zeg niet dat alles hard en rauw moet zijn. Alleen: mij heeft iets zachts nog nooit wakker geschud.’

Komt het doordat hij als kind zag hoeveel moois kunst kan teweegbrengen dat hij uiteindelijk goed is terechtgekomen? ‘Ik denk het wel. In tegenstelling tot veel van mijn straatvrienden had ik een reddingsboei. Mijn ouders waren ergens wel goede voorbeelden. Ze leidden een interessant leven. Door mijn vader had ik het geluk dat er zoiets bestond als de wereld van schrijven en acteurs. Je moet iets hebben om je staande te houden in deze wereld. Voor sommigen is dat boksen, voor mij was dat schrijven en acteren.’

‘Het is niet zo dat ik op mijn 15de wist dat ik dit leven wilde leiden. Acteur worden, dat was toen zeker nog niet mijn grote droom. Psycholoog leek me meer iets voor mij. (denkt na) Ik wist vooral wat ik niet wilde: een leven van nine to five. Ik wilde heel hard mijn zin blijven doen. Dat is even in een clandestien milieu gebeurd, waardoor ik niet moest gaan werken maar op een ander manier geld verdiende. Omdat ik uit dat leven wilde stappen, ben ik op een dag is acteur geworden. Nu zijn verhalen schrijven en films maken mijn manier om mijn goesting te doen.’

Eigen vrijplaats

Een leven in de maalstroom leek hem een huiveringwekkende gedachte. ‘Als kind zie je het leven van de volwassenen rond jou. Ik merkte dat ik de wereld waarin mijn vader leefde wel leuk vond.’

‘Het leven is een kunstwerk. Het is aan jou om te bepalen of je er iets moois van maakt, of het leven behandelt je als een wegwerpproduct. Elke mens moet opbrengen in deze wereld. (tikt op het scherm van zijn smartphone) Onze aandacht is een product met winstmarge geworden. We móéten allerlei dingen om mee te draaien in dit economisch systeem, terwijl ik de ruimte buiten het systeem interessanter vind. In die ruimte creëer ik als artiest een eigen vrijplaats, een universum waarin ik baas ben over mezelf en mijn gedachtenwereld. Die positie geeft me een grote mentale vrijheid en kracht.’

Nog voor zijn film hier in de zalen te zien is, is hij al in de smaak gevallen in het buitenland. Na de wereldpremière van ‘Dealer’ in Austin in september trokken twee Amerikaanse agentschappen aan zijn mouw: een managementkantoor en Creative Artists Agency, het grootste talentenagentschap van Hollywood. Zij gaan op zoek naar projecten die bij hem passen als regisseur.

‘Jeroen Perceval breekt door in Hollywood’, kopte een Vlaamse nieuwssite onlangs. ‘Wie weet komt er iets van, wie weet ook helemaal niet’, wuift hij de overhaasting nuchter weg. ‘Het is fantastisch dat ik nu een poortje heb naar een groter deel van de wereld. Maar alle parameters moeten kloppen. Ik moet verliefd worden op het juiste script. Het moet me hard genoeg raken om het risico te nemen. Bovenal wil ik er mijn goesting mee kunnen doen. In het Amerikaanse systeem heeft een regisseur een pak minder vrijheid dan in Europa.’

‘Dealer’ komt op woensdag 10 november in de zalen.