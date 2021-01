‘Ik voel enige schroom tegenover mijn collega’s’

Regisseur Michaël R. Roskam werd vorig jaar zoals velen geconfronteerd met een lege agenda. In de tweede lockdown kwam uit de VS een verlossend telefoontje. Of hij een misdaadserie wil draaien voor Apple TV+? ‘Ik ben blij voor mezelf, maar vind het erg voor wie het nog altijd heel moeilijk heeft.’

T enzij de pandemie er een stokje voor steekt, staat Michaël Roskam (48) in april op de set van zijn tweede Amerikaanse filmproject. De regisseur van ‘Rundskop’ en ‘The Drop’ vliegt zondag naar New Orleans voor de thrillerserie ‘In With The Devil’. De opdrachtgevers zijn Apple TV+ en het productiehuis Imperative Entertainment (‘All The Money In The World’).

Het streamingplatform van de technologiegigant heeft de ambitie om in 2021 zijn voet te zetten naast Netflix en Disney in de mondiale strijd om de bingewatcher. De zesdelige truecrimerserie ‘In With The Devil’ is de eerste in een reeks eigen films en series die Apple de komende tijd van plan is te lossen in de streamingstrijd, zegt de regisseur. ‘Apple wil een groter stuk van de streamingtaart. Het profileert zich tussen HBO en Netflix: inhoudelijk iets meer high-end en minder gericht op de brede kwantiteit van Netflix.’

Apple TV+ kan zijn ‘eigen’ makers daardoor interessantere budgetten voorleggen, zegt Roskam. Het budget van zijn serie wil hij niet meedelen. ‘In elk geval: een zeer mooi budget voor een film van zes uur.’

Zijn truecrimeserie is een adaptatie van het gelijknamige boek van de American football-speler James Keene uit 2010. Daarin vertelde Keene hoe hij, als zoon van een politieagent, voor het dealen van drugs werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. In de gevangenis bood de FBI zijn vrijheid aan in ruil voor het overhalen van een medegevangene, een vermoedelijke seriemoordenaar, om twee moorden te bekennen. De serie focust op de intieme relatie tussen de twee gevangenen en onderzoekt hoever mensen gaan in hun zoektocht naar verlossing.

De hoofdrol is voor Taron Egerton, die Elton John speelde in ‘Rocketman’. Paul Walter Hauser, die een rol had in Clint Eastwoods ‘Richard Jewell’ (2019), speelt de seriemoordenaar. ‘Toen ik het verhaal las en hoorde wie meedeed, wist ik: dit is te goed om te laten liggen. Het script heeft een bijzondere structuur, je komt op een ingenieuze manier te weten wie de twee delinquenten zijn en waarom ze doen wat ze gedaan hebben.’

Een extra argument om het project aan te nemen was dat de serie zich afspeelt in de jaren 90, het tijdperk waarin zijn favoriete cineasten Michael Mann en Martin Scorsese meesterwerken afleverden die hem zwaar hebben beïnvloed. ‘Ik zal er alles aan doen om de vibe van ‘Heat’ erin te steken, maar dan vanuit de duistere krochten van het gevangeniswezen.’

Netwerk in Hollywood

Onze landgenoot regisseert de volledige reeks en is een van de uitvoerende producenten. Dat betekent dat hij evenveel zeggenschap krijgt over het eindresultaat dan voor een film als ‘The Drop’. ‘Televisie is meer een teamsport dan films maken, maar hier zit ik hoger in de piramide omdat ik alle zes afleveringen mag doen.’

Hoe belandde de technologiegigant bij Roskam? Het antwoord is simpel: zijn netwerk in Hollywood. Vrij snel nadat het boek ‘In With The Devil’ in 2010 was uitgekomen, kocht Brad Pitt de filmrechten met zijn productiehuis Plan B. De acteur zou de hoofdrol spelen, maar dat ging niet door. Roskam maakte toen school in Hollywood met zijn Oscargenomineerde debuut ‘Rundskop’.

Even zag het ernaar uit dat hij met ‘Plan B’ zijn eerste Amerikaanse film zou maken, maar dat project schoot niet op. ‘The Drop’ kwam ertussen gefietst. De regisseur zag het na dat avontuur met James Gandolfini en Tom Hardy om familiale redenen niet zitten in de VS te blijven en keerde terug om ‘Le fidèle’ te maken. Intussen wisselden de filmrechten van ‘In With The Devil’ van eigenaar tot Dennis Lehane, de scenarist van ‘The Drop’, van het productiehuis Imperative de opdracht kreeg het boek te herschrijven tot een tv-serie.

Lehane belde Roskam in oktober vorig jaar. ‘Ik kende het boek niet, maar ik had van het onwaarschijnlijke verhaal gehoord. Mocht het niet waargebeurd zijn, you wouldn’t believe it. Ik ga alle registers kunnen opentrekken met mijn acteurs.’

Lege agenda

Het telefoontje van de Amerikaanse scenarist voelde aan als een verlossing aan het eind van een heel vervelend jaar. In januari zag het ernaar uit dat hij vorig jaar twee projecten kon draaien. Voor het eerste, een Amerikaanse film, had hij de voorbije zomer op de set moeten staan. Mede door corona ging dat niet door. Ook zijn film over Sylvia Kristel viel in het water, omdat zijn hoofdactrice Sylvia Hoeks door de lockdown vastzat op de Amerikaanse set van een film. Hij hoopte te kunnen werken aan ‘Prince of War’, over de voormalige baas van de gecontesteerde Amerikaanse privébeveiligingsfirma Blackwater. Toen dat project politiek gevoelig begon te liggen besloot Hollywood er tijdelijk zijn handen van af te trekken.

Behalve één draaidag voor de tv-reeks ‘Lockdown’ had hij door de pandemie plots een lege agenda. Op de koop toe was hij in januari van Los Angeles teruggekeerd met een zware griep, allicht corona.

‘Het was een behoorlijk nerveus jaar’, zegt Roskam. ‘Ik was helemaal opgeladen om te filmen. (lachje) Om dan relaxed te denken: ik ga een beetje schrijven aan andere projecten of genieten van de rust en een beetje nadenken over mijn leven, dat werkt niet voor mij.’

Hij moest ook brood op de plank hebben. De meeste filmregisseurs, zegt hij, werken in cycli van ongeveer drie jaar. ‘Met dat geld moet je een goede huisvader zijn. Ik zat in 2020 aan het derde jaar van mijn cyclus. Er moest dringend gedraaid worden, of het dreigde financieel moeilijk te worden.’

Hij vindt het ongepast te lopen klagen over zijn persoonlijke situatie. ‘Hoeveel mensen hebben echte zorgen door de crisis? Ik ken mensen die in maart vorig jaar een restaurant hadden geopend.’

(denkt na) ‘Ik ben Apple ontzettend dankbaar voor deze kans. Tegelijk voel ik enige schroom tegenover een aantal collega’s uit de filmwereld om mijn enthousiasme aan de grote klok te hangen. Ik ben blij voor mezelf, maar vind het erg voor wie het nog altijd heel moeilijk heeft en maar geen licht aan het einde van de tunnel ziet. We moeten nederig blijven in ons geluk en de dingen die op ons pad komen. Ik hoop dat iedereen snel weer aan het werk kan en de mensen zich geen zorgen meer moeten maken over hun familie, inkomen en gezondheid.’