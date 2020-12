‘Ik zal blijven strijden voor de magie van cinema’

Door corona had 'Girl'-regisseur Lukas Dhont weinig anders om in te vluchten dan zijn 'lastige tweede film'.

Regisseur Lukas Dhont ging 2020 in met het knagende writer’s block van zijn tweede film. Een jaar later is het witte blad ingevuld. ‘Voor mijn schrijfproces was corona een geschenk.’ Maar de twijfel is niet weg, want wanneer gaat hij kunnen draaien? ‘We doen gewoon voort, wat moeten we anders?’

Op een tafeltje in zijn ruim bemeten huis in Gent ligt ‘Ik ben er niet’ van Lize Spit open op pagina 101. Terwijl Lukas Dhont (29) een etage lager om koffie en spuitwater gaat, trekken we gauw de bladwijzer weg. De eerste zin waarop onze blik valt: ‘Ik moest alles noteren of vergat het, keek op de klok en registreerde zelfs niet hoe laat het was.’ Beter kan je het coronajaar van de filmmaker niet samenvatten: schrijven, schrijven, schrijven.

De toegift In onze eindejaarreeks De toegift blikken we terug op het vreemde culturele jaar 2020. Snel vergeten en volle kracht vooruit naar 2021.

Ook al kennen ze elkaar niet, de regisseur van ‘Girl’ voelt ergens een verwantschap met Spit. Twee generatiegenoten met een loden last op de schouders: die van de ‘moeilijke tweede’ na het monstersucces van de eerste. Dhont, weer in de woonkamer: ‘Ze had het de voorbije jaren vaak over het gewicht van het succes en de druk die ze voelde om opnieuw iets te maken dat de mensen goed moeten vinden. Ik denk dat willen behagen een soort basisemotie is van ons, creatieve zielen. En dat maakt ons bijzonder kwetsbaar, voor kritiek of voor hoge verwachtingen. Wat ik bedoel: ‘Girl’ was een fantastische rollercoaster. Toch onthield ik alleen de slechte commentaren - ondanks alle lof en prijzen.’

Waarin vond Lukas Dhont troost in 2020? > Documentaire: ‘‘Petite Fille’ van de Franse regisseur Sébastien Lifshitz is by far de beste film die ik dit jaar heb gezien, over een jongen die een meisje wil zijn. Ik zag hem op Filmfest Gent, hij komt in maart in de zalen. Echt wonderlijk gemaakt, je krijgt een prachtige inkijk in hoe de ouders omgaan met de gendertransitie van hun kind. Ik kan als filmmaker erg jaloers zijn als ik een steengoede documentaire zie.’ > Muziek: ‘Als ik aan een film werk, maak ik meerdere playlists met nummers die mij inspireren. ‘Set my heart on fire immediately’ van Perfume Genius heb ik dit jaar grijsgedraaid. Muzikaal heel straf, hij schrijft ontzettend mooie en breekbare teksten en zingt die met een stem die mij diep raakt. Ik werk het liefst met mijn eigen componist, maar als ik ooit een artiest voor een soundtrack mag vragen, zou het zeker Perfume Genius zijn.’ > Boek: ‘Ik heb veel gelezen dit jaar. ‘On Earth We’re Briefly Gorgeous’ van Ocean Vuong trof me het hardst. Dit boek gaat over de relatie tussen een alleenstaande moeder en haar homoseksuele zoon. Hij schrijft haar een brief in de hoop op toenadering, hoewel ze ongeletterd is. Het is een boek over geweld dat ons wordt aangedaan, maar ook over kansen. Ik heb er enorm veel aan gehad als mens en schrijver. Het was ook een van de zeldzame keren dat ik seksscènes las die authentiek aanvoelden.’

Terug naar januari dit jaar. De last van ‘Girl’ was zo heavy dat Dhont niets had. Geen verhaal, laat staan een aanknopingspunt. Een eerder idee voor een politiefilm was gesneuveld op het altaar van zijn buikgevoel. Dat project wordt voort ontwikkeld als een tv-reeks in het Verenigd Koninkrijk. Maar een langspeelfilm - ‘iets waarover ik de volgende jaren met passie zou moeten spreken?' Nee. Dat zag hij er niet in.

Lukas Dhont vond de sleutel voor zijn tweede film 'Close' eind januari in zijn middelbare school in Dikkelvenne. De regisseur ging er een week kamperen en graven naar jeugdherinneringen.

Hij vond de sleutel voor zijn inspiratie eind januari in zijn middelbare school in Dikkelvenne. De regisseur ging er een week kamperen en, elke dag in een andere klas, graven naar jeugdherinneringen. Slapen deed hij bij zijn grootmoeder. Zittend in de klaslokalen van zijn oude school ontstond het idee voor ‘Close’, over twee 13-jarige jongens die elkaar al hun hele leven kennen en in dezelfde klas in de middelbare school uit elkaar groeien. ‘Het is een film over trouw en schuld, en over jongens en dus mannen, en daarom ook over vrouwen. Het hoofdpersonage ligt dichter bij mij dan Lara uit ‘Girl’.’

Het scenario is er, eindelijk. Hij betwijfelt of het hem gelukt was zonder het virus. Er was ook nog een Frans project dat hem kon afleiden, maar dat draagt hij niet in zijn eentje. ‘Op momenten dat ik het even niet wist met mijn eigen film kon ik daarin vluchten. Dat ging nu niet, door corona lag het zo goed als stil, net als onze politieserie (die hij ontwikkelt met Angelo Tijssens, zijn coscenarist van ‘Girl’, red.). Ergens was die eerste lockdown een groot geschenk voor mijn schrijfproces. (droog) Laat me zeggen dat er geen ontkomen aan was.’

Opera

De openluchtopera die hij samen met theatermaakster Dounia Mahammed mocht maken voor Opera Ballet Vlaanderen vormde een welgekomen afleiding voor de solitaire schrijfsessies van ‘Close’. ‘Ik ben zo obsessief verliefd op cinema en leg de lat zo hoog voor mezelf dat ik niet altijd plezier beleef aan het creatieproces van een film. Opera daarentegen was een nieuw medium voor mij. Net daardoor voelde ik geen enkele druk - héérlijk. We repeteerden maanden met zangers, performers en dansers. Oktober was het ideale moment om met onze troostparade door de straten van Gent en Antwerpen te trekken. (zucht) Het had een prachtige climax moeten worden.’

De tweede golf gooide roet in het eten. Uitstel is geen afstel, maar ontmoedigend was het wel. Corona maakte dit jaar van iedereen in de cultuurwereld geoefende ‘herplanners’. En de miserie lijkt nog lang niet voorbij. Hij wil in mei beginnen draaien aan ‘Close’. Fingers crossed. ‘We doen gewoon voort, wat moeten we anders? Het verhaal en de opnames spelen over de vier seizoenen. Hopelijk wordt dat ons geluk en geeft het ons speling tijdens het draaien.’

Lukas Dhont (29) Is filmregisseur. Hij studeerde aan het KASK in Gent. Zijn debuutfilm ‘Girl’ (2018) over een transgendermeisje won verschillende internationale prijzen waaronder de Camera d’Or in Cannes en de European Film Award voor beste debuut.

Meer nog dan de timing ligt de regisseur misschien wel wakker van de omstandigheden waarin hij op de set zal staan. ‘Iedereen zegt mij: ‘Lukas, jij kan niet draaien met deze regels.’ Ik ben inderdaad nogal een (zoekt het juiste woord) veranderaar. Ik combineer dingen, plaats mijn personages elders op de set of begin de repetities plots te filmen. Bovendien werk ik met een groep kinderen. Ik wil er niet aan denken dat we hen een mondmasker moeten opzetten. Ik maak sowieso films waarin veel emoties niet zijn uitgesproken. Als je die niet kunt aflezen van de gezichten van de acteurs, tja. Dan moeten we misschien de overweging maken om te wachten tot het zonder maskers kan.’

Bioscoopervaring

2020 lijkt het jaar van de grote disruptie in de filmwereld te zijn. De cinema’s bleven de helft van het jaar dicht. Netflix klom van 170 naar 200 miljoen abonnees. Grote filmstudio’s als Disney en Warner keerden de bioscopen deels de rug toe. De eerste smeet de film ‘Mulan’ met groot succes op de streamingdienst Disney+ toen de bioscopen dicht waren. Warner gaat volgend jaar 17 films tegelijk op zijn streamingkanaal HBO Max en in de bioscopen uitbrengen.

‘Het gaat de grote studio’s meer om hun beurskoers dan om hun liefde voor cinema’, schreef de Canadese regisseur Denis Villeneuve, not amused omdat hij het nieuws over de dubbele release van zijn spektakelfilm ‘Dune’ in de media moest vernemen. Betekent corona de dood van de cinema-ervaring? Volgens regisseur Thomas Vinterberg zal het zo’n vaart niet lopen. ‘Om het gedrag van mensen te veranderen is meer nodig dan een pandemie’, zei hij.

Ik lig ook graag in de zetel voor Netflix. Maar zelfs een geboren cinefiel als ik zit dan vaker op zijn gsm te kijken dan naar het tv-scherm. Lukas Dhont Regisseur

Waar staat Dhont in dit debat? ‘De realist en de romanticus in mij voeren een interne strijd. De digitale versnelling was al ingezet voor corona. Door de pandemie zijn de mogelijkheden om voor iets anders dan de bioscoopervaring te kiezen nog groter geworden. Op zich is dat fantastisch. Ik lig ook graag in de zetel voor Netflix.'

'Maar zelfs een geboren cinefiel als ik zit dan vaker op zijn gsm te kijken dan naar het tv-scherm. Daarom zal ik blijven strijden voor de magie van cinema. Een bioscoopzaal is een van de weinige plekken in onze maatschappij waar mensen dezelfde ervaring kunnen delen zonder afgeleid te worden. Samen in een donkere zaal op een groot scherm in een verhaal worden ondergedompeld is een hypernoodzakelijk ritueel dat mentale rust kan brengen in een wereld met te veel schermen en prikkels. Daarom vind ik het zo verontrustend dat cinema’s als niet-essentiële sector worden beschouwd. Ik geloof heel hard dat cultuur helend is. In deze crisis is er te weinig aandacht voor de mentale gezondheid van burgers.’