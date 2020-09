In de perverse geest van Shirley Jackson

Midden vorige eeuw was Shirley Jackson de grande dame van de thriller- en huiverliteratuur. Het stijlvol stoute drama ‘Shirley’ is gebaseerd op haar opmerkelijke leven om een verhaal te vertellen dat ze zelf had kunnen verzinnen.

Wat is realiteit en wat is fictie? De vraag dringt zich altijd op als het om biografische verhalen gaat, en zeker in het geval van cinema. Terwijl een boek de ruimte kan nemen om volledigheid na te streven, is een film verplicht te selecteren en te condenseren. Het nieuwe drama ‘Shirley’ geeft een masterclass van hoe je dat aanpakt. De makers kiezen niet alleen een sprekend en representatief hoofdstuk uit het leven van hun onderwerp, ze kneden het ook nog eens om tot een werkstuk dat de creatieve drive van die hoofdfiguur perfect duidelijk maakt.

Façade

De hoofdfiguur in kwestie is Shirley Jackson. De Amerikaanse schrijfster werd in 1948 zowel beroemd als notoir met ‘The Lottery’, een kortverhaal over een fictief Amerikaans stadje dat jaarlijks een bloederig ritueel organiseert om zijn welvaart te verzekeren. Die vertelling illustreerde meteen Jacksons unieke visie op de mensheid.

In haar verhalen en romans schuilt achter de dunne façade van beschaving een donkere en wrede schaduwwereld die zich bij de minste gelegenheid manifesteert. De fijnzinnige zwarte humor waarmee ze die duistere thematiek onder woorden brengt, maakt haar werk des te smakelijker.

Het verklaart ook waarom Jackson meer dan een halve eeuw na haar vroegtijdige dood - ze werd amper 48 - nog steeds in de smaak valt. Haar vorm van alledaagse kleinstedelijke huiver was een grote inspiratiebron voor hyperpopulaire schrijvers als Stephen King en haar boeken worden regelmatig verfilmd. Twee jaar geleden kregen we nog de uitstekende Netflix-serie ‘The Haunting of Hill House’ en de degelijke langspeelfilm ‘We Have Always Lived in the Castle’. En nu heeft Jacksons eigen leven dus tot een film geleid.

Verstikt

Kort door de bocht gesteld is ‘Shirley’ het werk van drie vrouwen. De oorspronkelijke vonk komt van Susan Scarf Merrell, die in 2014 de psychologische thriller ‘Shirley: A Novel’ publiceerde. Daarin komt een jong koppel, Rose en Fred, anno 1964 aan op de universiteit waar Fred een job heeft gevonden als assistent-professor en Rose wil studeren. Terwijl ze een flat zoeken, krijgen ze onderdak bij docent Stanley Hyman en zijn echtgenote Shirley Jackson. Wat een goed arrangement lijkt, loopt al snel uit de hand. Hyman profiteert van de situatie om Rose het huishoudelijke werk te laten opknappen, Jackson blijkt een asociaal kreng dat voortdurend gefrustreerd rondloopt omdat haar nieuwe roman niet van de grond komt. Na verloop van tijd ontstaat een onverwachte en vruchtbare verstandhouding tussen Rose en Shirley.

Shirley kort De knappe en sensuele film 'Shirley' is gedeeltelijk gebaseerd op levensverhaal van de Amerikaanse thrillerschrijfster Shirley Jackson. Ze werd beroemd met de in 1948 verschenen huiverklassieker 'The Lottery'. Regisseur Josephine Decker en scenariste Sarah Gubbins hebben zich voor de film gebaseerd op een fictief boek waar Shirley Jackson in figureert. Elizabeth Moss en Michael Stuhlbarg spelen de hoofdrollen.

Dat is in grote lijnen ook het startpunt van de film die regisseur Josephine Decker en scenariste Sarah Gubbins gemaakt hebben. Het grote verschil is dat zij alles situeren in de vroege jaren 1950, op het moment dat Jackson pas naam heeft gemaakt met ‘The Lottery’. De druk die ze voelt om dat succes te bevestigen, verstikt haar en ze durft haar huis nog nauwelijks uit. De hele film is opgetrokken uit elementen uit Jacksons echte leven, maar Decker gebruikt die bouwstenen om een compleet originele constructie te metselen. Jacksons agorafobie, haar fascinatie voor hekserij, haar verwrongen zelfbeeld, haar ongemakkelijke relatie met andere mensen, haar bijtende sarcasme, al die dingen lieten zich in de loop van haar leven in mindere of meerdere mate gelden.

Decker benadrukt echter dat de vrouw die uit de film naar voren komt niet de echte Shirley Jackson is. ‘Onze film is gebaseerd op een boek dat fictie is’, zei ze eerder dit jaar op het festival van Berlijn. ‘En wij hebben er nog meer fictie van gemaakt. We hebben haar in een van haar eigen verhalen geplaatst.’

Tiktak

Toch begrijp je waarom Jacksons zoon Laurence niet opgezet is met de manier waarop zijn moeder afgebeeld wordt. ‘Iemand die niets afweet van mijn ouders, zal na deze film denken dat mijn moeder een zotte zatlap was en mijn vader een gemene criticus’, zegt hij in ‘The New Yorker’.

Toch blijkt uit brieven en getuigenissen van vrienden en kennissen dat Jackson en Hyman wel degelijk een ongewoon huwelijk hadden. Ze begrepen elkaar door en door en ze hadden een hechte intellectuele verstandhouding, maar het was ook Hymans overtuiging dat monogamie nonsens is. Die voortdurende spanning en het venijnige getiktak tussen de beide personages zijn een van de grote troeven van ‘Shirley’, ook al dankzij de geweldige vertolkingen van Elizabeth Moss en Michael Stuhlbarg.

‘Shirley’ is een sfeervol en sensueel psychodrama, met meer lagen dan je in één keer kunt vatten. De film is niet alleen een treffend relatieportret, hij zegt ook veel over de pijn van het creatieve proces, de manier waarop kunstenaars hun omgeving gebruiken en misbruiken en de ondankbare positie van de vrouw.