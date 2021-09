In het hart van de genocide van Srebrenica

‘Een bloedbad betekent dat je gewoon heel veel mensen gedood hebt. In Srebrenica ging het om een doelbewuste, geplande en gerichte actie tegen één bepaalde bevolkingsgroep. Een genocide dus. Volgens het Internationaal Strafhof van Den Haag is dat ook de wettelijke status van wat toen is gebeurd.’

De keel dicht

‘In mijn land is Srebrenica nog altijd een heikel onderwerp’, zegt Žbanić. ‘De Servische politici ontkennen of minimaliseren constant wat er toen gebeurd is. Elke keer als ze dat doen, is dat een steek in het hart van de Bosniërs die in Srebrenica geliefden verloren hebben. Tijdens de opnames hielden we dan ook verborgen wat we aan het doen waren, omdat we wilden vermijden dat politici, langs beide kanten, zouden proberen ons voor hun kar te spannen.’