Intendant Provoost stopt bij filmfonds

Provoost (66) was nog maar sinds januari 2018 aan de slag als directeur-intendant van het VAF, dat financiële steun verleent aan audiovisuele producties. Zijn voortijdig vertrek is ingegeven door persoonlijke redenen, die hij niet wil toelichten. In een kort persbericht van het VAF laat Provoost enkel weten dat hij tevreden terugkijkt 'op een productieve dialoog met de audiovisuele creatiesector die constant in beweging is en vandaag meer dan ooit voor tal van uitdagingen staat.'