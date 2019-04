Iron Man, de superheld die Marvel in een winstmachine veranderde

De nakende release van de nieuwe Marvel-superheldenfilm 'Avengers: Endgame' leidt nu al tot een stormloop bij de voorverkoop van de filmtickets. Een monstersucces, dat in 2008 werd afgetrapt met de 'Iron Man' van Robert Downey Jr.

24 april staat rood omcirkeld in de agenda van alle fans van de superheldenfilms van Disney-dochter Marvel. Dan komt ‘Avengers: Endgame’ uit, het vierde en voorlopig laatste deel van een filmreeks waarin de helden uit het Marvel-universum samenkomen.

De trailer voor 'Avengers: Endgame'.

Disney bereidt zich voor op een monstersucces. In de VS komt de film uit op 26 april, twee dagen na de lancering in de rest van de wereld. Maar fans kunnen hun tickets voor de première nu al bestellen. Door de stormloop crashten bij AMC Theatres , de grootste bioscoopgroep ter wereld, de servers van het boekingssysteem. Op veilingsites zoals eBay is een opbod aan de gang om kaartjes te bemachtigen. Er wordt tot 9.000 dollar geboden voor twee tickets voor de vertoning op 28 april in New York, twee dagen ná de première.

Een van de centrale karakters in de film is Iron Man, gespeeld door de acteur Robert Downey Jr. Hij zette in 2008 Marvel weer op de kaart als een entertainmentbedrijf dat heel wat bestofte juweeltjes in huis had. Het had lang het filmpotentieel van de superhelden uit zijn stripverhalen - of accurater, comics - onderschat of weggegeven in weinig winstgevende licentiedeals. Sony ging aan de haal met Spider-Man en de filmrechten voor het mutantenuniversum X-Men belandden bij Fox.

Geïnspireerd door Elon Musk

Met de film ‘Iron Man’ veranderde alles. De huidige topman van Marvel, Kevin Feige, gaf regisseur Jon Favreau en Downey Jr. de ruimte die ze nodig hadden om het karakter Tony Stark, de flamboyante miljardair die het Iron Man-pak ontwikkelde, de flair en snedige humor te geven die alle daaropvolgende Marvel-films zou kenmerken.

Acteur Robert Downey Jr. speelt Tony Stark (Iron Man), die 'met succes wereldvrede heeft geprivatiseerd'.

Het karakter werd, zoals Favreau het later omschreef, een ‘likeable asshole’. Niemand minder dan de flamboyante ondernemer Elon Musk was een bron van inspiratie. Geen eendimensionale held die altijd het goede doet, maar een bijwijlen egocentrische en arrogante vent die in de tweede film tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres trots verklaart: ‘Ik heb met succes wereldvrede geprivatiseerd.’

De eerste film werd een monstersucces. ‘Iron Man’ kostte 186 miljoen dollar om te maken, maar bracht aan de box office 585 miljoen dollar op. Tegen de derde verfilming in 2013 was die verhouding 200 miljoen - 1,2 miljard dollar.

‘Iron Man’ werd in 2008 de eerste film van wat het Marvel Cinematic Universe zou worden. Dat jaar kwam ook ‘The Incredible Hulk’ in de bioscoop, met op het einde een cameo van Downey Jr. als Tony Stark, de eerste hint dat de films meer dan individuele verhalen zouden worden. In 2009 verscheen geen film, maar gebeurde iets wat een enorme turbo zette op het prille verhaal van Marvel als filmmaker: de overname door Disney.

Black Panther

De trailer voor 'Avengers: Infinity War', de vorige hypersuccesvolle film in de Avengers-filmreeks van Marvel.

Vanaf dan gingen alle remmen los. Het superheldenuniversum werd uitgebreid met karakters als Captain America, Thor, Black Panther en onlangs Captain Marvel. En op gezette tijden kwamen die helden samen in de Avengers-films, waarvan de eerste in 2012 uitkwam, met Iron Man als een van de hoofdrolspelers. Ook dat succes was duizelingwekkend. De recentste Avengers-film, ‘Infinity War’, kostte naar verluidt 300 miljoen dollar in productie, maar bracht iets meer dan 2 miljard dollar op.