Italiaanse componist Ennio Morricone overleden...

De Italiaanse componist Ennio Morricone is in Milaan overleden. Hij werd 91. Hij werd vooral bekend voor zijn filmsoundtracks.

Ennio Morricone studeerde in 1946 af als trompettist. Maar al snel begon hij te componeren. Hij stopte nooit. Dat leverde een kleine 500 soundtracks voor film en televisie, een honderdtal pure popsongs en zo'n 150 concerto's, opera's en werken voor kamermuziek op.

Maar hij is natuurlijk vooral bekend voor zijn soundtracks. De samenwerking met de Italiaanse westernregisseur Sergio Leone maakte hem in de jaren 60 beroemd dankzij 'For a Few Dollars More' (1965), 'The Good, The Bad & The Ugly' (1966), en 'Once Upon a Time in the West' (1968). Wie herinnert er zich de vettige mondharmonica van Charles Bronson in die laatste film niet?

De films van Sergio Leone werden bijna een opera omdat ze voortgestuwd werden door de lyriek van de muziek van Ennio Morricone. Patrick Duynslaegher Oud-filmjournalist

'Zijn muziek was helemaal nieuw', zei Patrick Duynslaegher, oud-filmjournalist in een gesprek met De Tijd in 2012. 'De films van Leone werden bijna een opera omdat ze voortgestuwd werden door de lyriek van de muziek. Dat had heel veel te maken met de manier van werken van Leone en Morricone. De gewone gang van zaken is dat een componist aan de slag gaat wanneer de film klaar is. Hij ziet de montage en laat zich daardoor inspireren. Morricone werkte voor bijvoorbeeld 'Once Upon a Time the West' helemaal anders. Hij componeerde de muziek voor die film werd gedraaid. Leone speelde de muziek af toen hij zijn film opnam. Het was de muziek die het ritme van de mise-en-scène bepaalde. Er ontstond een bepaalde choreografie tussen de acteurs en de muziek. Daardoor is de eenheid tussen beeld en muziek zo groot in die film. Bij de meeste films is dat niet zo. Je voelt vaak dat de muziek op de beelden is geplakt.'

De verdienste van Morricone is niet alleen dat hij op een andere manier werkte, hij was als componist ook anders. 'De componisten voor Morricone hadden allemaal een zeer herkenbare stijl. De ene werkte in de klassieke symfonische traditie, met invloeden van Gustav Mahler en Richard Strauss. De andere hield het bij jazz. En dan had je nog de componisten die popmuziek schreven. Morricone was veel minder voor één stijl te vangen. Hij werd een stijl op zich. Hij gebruikte instrumenten die nog nooit iemand had gebruikt, hij experimenteerde met klanken. En hij had zoals gezegd een zeer ruim muzikaal palet. Hij schreef zowel experimentele, atonale muziek als gewone Italiaanse popdeuntjes. Dat laatste deed hij bijvoorbeeld voor 'Teorema' van Pier Paolo Pasolini', legde Duynslaegher uit.

De muziek van Morricone in de films van Leone is erg dominant. Je kan je afvragen of de films van Leone zonder de muziek de tand des tijds doorstaan zouden hebben. 'Dat is moeilijk te zeggen. Leone was een groot regisseur. Ik zou het eigenlijk omdraaien. We kunnen ons die films zonder de muziek niet voorstellen. Zet de klank af en je begint spontaan de muziek te neuriën.'