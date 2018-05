Sinds zijn Franse relatieverhaal ‘Le passé’ is de Iraanse regisseur Asghar Farhadi vaste klant op het filmfestival van Cannes. Zijn Spaanse misdaaddrama ‘Everybody Knows’, met Penélope Cruz en Javier Bardem in de hoofdrollen, dingt opnieuw mee naar de prijzen.

De tweede buitenlandse film van de regisseur van Oscarwinnaar 'A Separation' speelt zich af in Torrelaguna, een klein dorpje ten noorden van Madrid. Hoofdfiguur Laura (vertolkt door Penélope Cruz) heeft er haar hele jeugd doorgebracht maar vertrok vele jaren geleden naar Argentinië, waar ze een gezin heeft gesticht. Nu is ze samen met haar zoontje en tienerdochter teruggekeerd om het huwelijk van haar jongere zus te vieren. Het is een warm weerzien met de hele familie en met vroegere vrienden zoals Laura’s ex Paco (Javier Bardem). Wanneer een schokkende vaststelling echter een brutaal einde maakt aan het uitbundige feest, komen allerlei weggemoffelde geheimen, sluimerende verwijten en onverteerde frustraties weer aan de oppervlakte.

De trailer van 'Everybody Knows'.

‘Everybody Knows’ begint met een prachtige sequens in een klokkentoren, waar het roestige horlogemechanisme gestaag verder tikt en de duiven opjaagt die naar binnen zijn gevlogen door een kleine opening in de wijzerplaat. ‘Het verstrijken van de tijd is een van de thema’s van de film’, legt Farhadi uit. ‘De tijd tikt weg maar de dingen die we hebben gedaan, blijven bestaan. De verantwoordelijkheid die onze daden met zich meebrengen, verdwijnt niet. Je kunt de tijd niet ontvluchten, net zo min als de duiven kunnen ontsnappen uit de klokkentoren.’

Schermvullende weergave ©rv

Die sprekende beeldtaal is een van de typische geneugten van Farhadi’s werk, samen met zijn talent om diepere betekenissen te verbergen in ogenschijnlijk eenvoudige momenten. Twee kinderen die met elkaar spelen, personages die een blik uitwisselen, het refrein van een liedje dat steeds terugkeert, Bardem die uitlegt geeft over de druiven die hij teelt, het zijn allemaal elementen die ervoor zorgen dat je Farhadi’s films probleemloos verschillende keren kunt bekijken. Ook al komen de openbaringen die hij deze keer uit zijn mouw schudt niet meteen als een verrassing en word je daardoor niet even sterk meegesleept door de gebeurtenissen als in ‘About Elly’ of ‘A Separation’.

‘Als ik een film maak, zijn er twee dingen belangrijk voor mij’, verwoordt de regisseur het. ‘Ten eerste wil ik dat mijn film niet voorbij is als de eindgeneriek loopt. Het is de bedoeling dat de kijker ermee bezig blijft. Daarnaast wil ik dat mijn film een heel andere ervaring wordt als je hem een tweede keer bekijkt.’

Golven in het water

Farhadi kreeg het idee voor ‘Everybody Knows’ toen hij als 15-jarige een reis maakte door Spanje en daar affiches aan de muur zag in verband met een verdwijningszaak. De voorbije vijf jaar kwam die sprankel weer naar boven toen Penélope Cruz — die oorspronkelijk had moeten meespelen in ‘Le passé’ — liet weten dat ze absoluut ooit met hem wou samenwerken.

De misdaad is enkel een fait divers voor mij, een steentje dat ik in het water werp. Wat mij interesseert, zijn de golven die het steentje veroorzaakt. Asghar Farhadi Iraanse regisseur

Vijf jaar lang sleutelde Farhadi aan het scenario, al draaide hij tussendoor wel nog in Iran het bekroonde ‘The Salesman’. Omdat veel personages het verhaal van ‘Everybody Knows’ bevolken en omdat de film rond een misdaad draait, heeft hij soms iets van een Agatha Christie-roman. Aan de misdaad op zich hecht hij echter niet zoveel belang, merkt Farhadi op: ‘Dat is enkel een fait divers voor mij, een steentje dat ik in het water werp. Wat mij interesseert, zijn de golven die het steentje veroorzaakt bij de verschillende personages. De beste manier om duidelijk te maken wat er echt in mensen omgaat, is om ze in een crisissituatie te droppen.’

Wat dat betreft, zijn we bovendien allemaal gelijk, waar we ook vandaan komen. En dat is nog een reden waarom de regisseur het niet moeilijk vindt om ook in Frankrijk of Spanje typische Farhadi-films te maken. ‘Ik ben er heilig van overtuigd dat de media een verkeerd beeld schetsen van onze wereld’, stelt hij. ‘Mensen zijn mensen, los van de cultuur waarin ze leven. Ik geloof echt dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde denken en willen. We delen dezelfde wortels. Daarom vind ik het uitermate belangrijk om in mijn films die gelijkenissen te onderstrepen.’