Julia Ducournau wint Gouden Palm voor 'Titane'

De metafysische thriller heeft een stevige Belgische inbreng, met productiehuis Frakas en director of photography Ruben Impens.

De Gouden Palm van het Filmfestival van Cannes 2021 is toegekend aan Julia Ducournau voor 'Titane'. Dat maakte juryvoorzitter Spike Lee zaterdagavond bekend.

De Française is de tweede vrouwelijke regisseur die de prestigieuze prijs krijgt toegekend. Jane Campion ging haar 28 jaar geleden vooraf met 'The Piano'.

De metafysische thriller 'Titane' is een Frans-Belgische coproductie, aan Belgische zijde geproduceerd door Frakas Productions en een distributie door O'Brother Distribution. Een belangrijk artistiek aandeel in de zeer visuele film was ook de bijdrage van de Vlaamse director of photography Ruben Impens.

'Titane' is het verhaal van een jonge vrouw bij wie een titaniumplaatje werd ingeplant na een auto-ongeval. Ze lijdt permanent pijn, communiceert amper tot ze een vaderfiguur ontmoet waardoor ze opnieuw mens wordt.

In 2016 liet Ducournau zich op de Croisette reeds opmerken met de film 'Grave'.

De Grote Prijs, de tweede meest prestigieuze op het festival was een ex-aequo: de Iraanse regisseur Asghar Farhadi ('A hero') en de Fin Juho Kuosmanen ('Hytti nro 6'). De Fransman Leos Carax kreeg de prijs voor de beste regie, met name voor de rockopera 'Annette', dat een Frans-Duits-Belgische coproductie is.

