Juliette Binoche undercover bij de schoonmaakploegen

De Franse actrice Juliette Binoche speelt in de film ‘Ouistreham’ van Emmanuel Carrère een schrijfster die undercover gaat in de wereld van de poetsploegen. Ze wil de barre werkomstandigheden blootleggen, maar haar verborgen identiteit eist een tol.

‘De onzichtbare mensen’. Zo noemt Juliette Binoche de ‘agents de propreté’ - zeg maar schoonmakers - die centraal staan in haar nieuwe film ‘Ouistreham’. De hoofdfiguur Marianne hoort daar eigenlijk niet bij. In werkelijkheid schrijft ze non-fictieboeken. ‘Ik ben het beu om altijd maar te horen praten over armoede en werkonzekerheid’, zegt ze. ‘Ik wil weten wat er echt aan de hand is.’

Dus doet ze zich voor als een pas gescheiden vrouw die altijd in de garage van haar echtgenoot heeft gewerkt, plots haar eigen boontjes moet doppen en naar Caen is verhuisd om verse lucht op te snuiven. Nu neemt ze elke job die ze kan krijgen aan, en dat blijkt niet toevallig poetswerk te zijn. Zo belandt ze bij de schoonmaakploegen die op de ferryboten tussen Ouistreham en het Engelse Portsmouth de kajuiten en ruimtes in orde moeten krijgen.

Meubelmensen

De essentie ‘Ouistreham’ is de nieuwe film van de Franse schrijver en cineast Emmanuel Carrère.

Aan de basis ligt het succesvolle non-fictieboek van de Brusselse onderzoeksjournaliste Florence Aubenas.

Juliette Binoche speelt een schrijfster die undercover gaat in de wereld van de schoonmaakploegen en er onmenselijke werkomstandigheden vaststelt.

'Ouistreham' is onderhoudend maar heeft finaal meer aandacht voor het relatiedrama dan voor de situatie van de schoonmakers.

‘Ouistreham’ is gebaseerd op ‘Le Quai de Ouistreham’, het succesvolle non-fictieboek van de Belgische onderzoeksjournaliste Florence Aubenas uit 2010. Toen Binoche het las, wou ze absoluut mee haar schouders zetten onder een filmversie. ‘Ik heb altijd al iets willen vertellen over schoonmakers’, zegt ze. 'Het zijn onzichtbare mensen. Vaak worden ze niet eens beschouwd als mensen maar als meubels. Je ziet dat in hotels. Bezoekers lopen hen soms gewoon voorbij zonder zelfs maar goedendag te zeggen. De schoonmakers met wie ik gepraat heb, zeggen ook dat ze het daar het moeilijkst mee hebben. Het geeft hen het gevoel dat ze robots zijn. Dus vond ik het belangrijk daarover, en over hun werkomstandigheden, te praten.'

In de film komen we onder meer te weten dat ze op zo’n ferry anderhalf uur hebben om het hele schip onder handen te nemen. Dat komt neer op 4 minuten per kajuit om de stapelbedden te verversen, de meubels schoon te maken en het toilet te poetsen. Dat bezoekers het niet altijd de moeite vinden om door te spoelen als ze overgegeven of hun behoefte gedaan hebben, hoort erbij.

Elke dag leggen die schoonmakers kilometers en kilometers af, voor een vergoeding die lager ligt dan het minimumloon in Frankrijk. Maar een keuze hebben ze niet. ‘Vooral vrouwen staan vaak met de rug tegen de muur’, zegt Binoche. ‘Gescheiden, kinderen, geen diploma, geen werkervaring. Dan is dit het enige wat ze kunnen vinden.’

Hoe precair de situatie is, besefte de actrice toen ze aan schoonmaaksters vertelde dat ze twee jaar geleden haar steun had betuigd aan de protestacties van de gilets jaunes. Daar konden de schoonmaaksters niet om lachen. ‘Ze zijn kwaad op hen omdat de gilets jaunes maakten dat ze hun werk niet konden doen’, legt Binoche uit. ‘De status van schoonmakers is nog lager dan die van de gilets jaunes. Zij moeten werken, want anders kunnen ze niet overleven. Ze kunnen het zich niet veroorloven om te betogen. Dat had ik nooit gedacht.’

Vernederend

In ‘Ouistreham’ brengt regisseur Emmanuel Carrère, zelf ook een beroemde romanschrijver, die sociale wantoestanden in beeld, maar uiteindelijk spelen ze slechts tweede viool. In de film ligt de focus voornamelijk op de situatie van Marianne en de spanning die ontstaat wanneer ze vriendschap sluit met Christèle, een alleenstaande vrouw die drie kinderen moet zien groot te brengen met haar magere loontje.

Hoe langer Marianne haar echte identiteit verborgen houdt, hoe groter haar schuldgevoel wordt - en hoe moeilijker om de waarheid te bekennen. Dat verhaal heeft zeker zijn verdiensten, ook al omdat de veelal niet-professionele actrices Binoche uitstekend weerwerk bieden. Maar de keerzijde is dat Carrère de essentie van de zaak wat laat ondersneeuwen.

Binoche ziet er geen graten in. Het onderwerp ligt haar duidelijk na aan het hart, en ze had graag nog intenser aan de film meegewerkt. Toen ze Carrère voorstelde om behalve als actrice ook als producente haar duit in het zakje te doen, weigerde hij vlakaf. Dat kwam even aan. ‘Ik heb hem gezegd dat ik zijn reactie vernederend vond maar dat ik ze aanvaardde’, zegt Binoche met een stoute grijns. ‘Als schoonmaakster word je tenslotte voortdurend vernederd, dus dat was een goede eerste stap om aan de film te beginnen.’