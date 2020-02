Kirk Douglas: laatste legende uit het klassieke Hollywood...

Met Kirk Douglas verdwijnt de enige overblijver van het gouden tijdperk van Hollywood. Hij werd 103.

'Met enorm veel verdriet moeten mijn broers en ik mededelen dat Kirk Douglas vandaag op 103-jarige leeftijd van ons is heengegaan', aldus de verklaring van zijn zoon Michael Douglas. 'Voor de wereld was hij een legende, een acteur uit de gouden eeuw van de films', zegt hij over zijn vader die verder zijn gevoel voor rechtvaardigheid een inspiratie noemt. Douglas stelt dat zijn vader een filmerfenis achterlaat die nog generatieslang stand zal houden.

Kirk Douglas in 1949 in 'Champion'.

Douglas speelde in tientallen films. Zijn bekendste rol was die van Spartacus in de gelijknamige film van Stanley Kubrick uit 1960. Douglas was van 1943 tot 1951 getrouwd met actrice Diana Douglas. Samen kregen zij onder andere zoon Michael, eveneens een bekende acteur. Na zijn scheiding was Douglas de laatste 65 jaar getrouwd met Anne Buydens, die afgelopen april 100 jaar oud werd.

Douglas werd in 1916 geboren als Issur Danielovitch Densky in de Amerikaanse plaats Amsterdam. Hij is de zoon van joods-Russische immigranten. Douglas beleefde zijn doorbraak in 1949 met zijn rol als de gewetenloze bokser Midge Kelly in 'Champion', de eerste film waar hij een Oscarnominatie voor kreeg.

In 1955 richtte Douglas zijn eigen productiemaatschappij op, Byrna Productions - genoemd naar zijn moeder. Die maatschappij was cruciaal voor twee van dé toprollen uit Douglas' carrière, beide in films van het toen nog aanstormende talent Stanley Kubrick. Eerst was er de anti-oorlogsfilm 'Paths of Glory', waar de nog niet geheel ontmenselijkte kolonel Dax aan het front drie gedeserteerde soldaten van het vuurpeloton probeert te redden. De tweede was natuurlijk 'Spartacus'.

From rags to riches

Kirk Douglas was de enige overblijver van het gouden tijdperk van Hollywood. Een van de weinige acteurs die het, als zoon van straatarme Joods-Wit-Russische inwijkelingen, zo geliefde Hollywoodthema 'from rags to riches' (de mythische American Dream) waarmaakte. En een van de bitter weinige acteurs die van een fysiek kenmerkje, het 'putje in zijn kin', een handelsmerk kon maken.

In al zijn rollen speelde Douglas zijn atletisch vermogen, fysieke présence, zijn haast minachtende grimas en zijn wel erg speciale stem uit. Daarom hoeft het ook niet te verwonderen dat hij er de brui aan gaf van zodra zijn lichaam niet meer meekon. Zijn rollen waren die van individualistische strebers, mensen die kost wat kost 'iets' in het leven willen bereiken: militairen, cowboys, atleten en historische figuren.

Steven Spielberg overhandigde Kirk Douglas in 1996 een ere-Oscar voor zijn carrière.

Douglas kreeg voor die fenomenale acteerprestaties drie Oscarnominaties, maar bleef telkens met lege handen achter. In 1996 volgde een Wiedergutmachung met een ere-Oscar voor de carrière. Datzelfde jaar werd de toen bijna 80-jarige Douglas getroffen door een zware hersenbloeding. Daar was hij helemaal van hersteld.