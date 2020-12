Koop T-shirt van concertzaal en steun muzieksector

Het artwork op elk van de shirts is van de hand van een Belgische designer of visuele artiest. Zo staat Mosaert, het modelabel van de zanger Stromae, in voor de print die het T-shirt van het Brusselse concertgebouw AB siert. De modefotograaf Willy Vanderperre heeft een T-shirt voor de Antwerpse club Trix ontworpen, de street artist Bué the Warrior tekende voor Democrazy Gent en de collagekunstenaar Sammy Slabbinck ontwierp voor L'Entrepôt in Aarlen. Voor de campagne stonden ook enkele jonge Belgische muzikanten model, waaronder Tessa Dixson, Glints, Faisal en Meyy.