Legendarische documentairemaker D.A. Pennebaker overleden

Pennebaker hield zich voornamelijk bezig met rock- en popmuziek. Zo maakte hij 'Don't Look Back' (1967), een portret van Bob Dylan tijdens zijn tournee door Groot-Brittannië, en de concertfilm 'Monterey Pop', over het legendarische Monterey-festival van 1967, waar Jimi Hendrix zijn stratocaster in brand stak. Hij draaide ook de documentaire en concertfilm 'Ziggy Stardust and The Spiders from Mars', over het laatste concert dat David Bowie in 1973 gaf als Ziggy Stardust.