Louis de Funès als cultureel erfgoed

‘We programmeren wel ‘Dune’’, riposteert Palace-directeur Eric Franssen, die de retrospectieve in de Cinémathèque in Parijs zag en ze van de tempel van de Franse cinefielen naar ons land mocht halen. ‘Maar het klopt. Op het eerste gezicht lijkt het eigenaardig voor een cinema als de onze. Het is de missie van Palace om kwaliteitsfilms te tonen voor een zo breed mogelijk publiek. Een tentoonstelling over zo’n grote figuur uit de Europese cinema kan bezoekers aantrekken die onze bioscoop nog niet kennen.’

Het opgefokte mannetje

De Funès behaalde zijn grootste bioscoopsuccessen met regisseur Gérard Oury. Eén ruimte is volledig gewijd aan hun samenwerking in de vier films ‘La grande vadrouille’ (1966), ‘Le corniaud’, ‘La folie des grandeurs’ (1971) en ‘Les aventures de Rabbi Jacob’ (1973). In die laatste film speelde hij een antisemitische fabriekseigenaar die zich als een joodse rabbijn verkleedt. Destijds was dat al een controversiële rol, en het is maar de vraag of hij er vandaag nog mee zou wegkomen. Hetzelfde geldt voor de andere typetjes die de komiek tot zijn dood in 1983 bleef spelen: het opgefokte, bazige mannetje of de geniepige, seksistische onderkruiper.