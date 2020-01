Luikse acteur is ster in Netflix-reeks 'Messiah'

In het nieuws omdat hij de hoofdrol speelt in een controversiële nieuwe serie van Netflix. Is hij de nieuwe messias of een ordinaire bedrieger?

Met zijn lange haren, spaarzaam baardje en indringende ogen lijkt hij weggelopen uit het schilderij ‘Salvator Mundi’ (de redder van de wereld) van Leonardo da Vinci. Misschien is het niet eens toeval. In ‘Messiah’, sinds Nieuwjaar te zien op Netflix, speelt Mehdi Dehbi een nieuwe redder van de wereld.

Al-Massih heet zijn personage. Te vertalen als de messias, al kan het net zo goed de antichrist betekenen - het goed en het kwaad in één figuur dus.

Deze messias gaat dwars door alle religies heen. Het is in de reeks nooit duidelijk of hij tot de islam, het christendom of het jodendom behoort. In de eerste aflevering staat het herrezen IS aan de poorten van Damascus, klaar om de Syrische hoofdstad in te palmen. Maar de invasie gaat niet door. Al-Massih roept de inwoners van Damascus op vertrouwen in God en hem te hebben. Terecht, blijkt. Een zandstorm die 30 dagen aanhoudt steekt op. De IS-strijders vinden erin de dood. De reputatie van de messias is geboren. Zeker wanneer hij 2.000 Palestijnse vluchtelingen naar de grens van Israël leidt.

De Jordaanse overheid heeft Netflix gevraagd de serie niet in het land uit te zenden omdat ze in strijd met de wet zou zijn.

Dehbi lijkt zich als een vis in het water te voelen in zijn rol. Charisma en mysterie heeft hij te over. Ook naast de opnamestudio speelt hij die rol met verve. Lees zijn spaarzame interviews en je weet niet precies wat te denken: is hij oprecht of neemt hij zichzelf iets te serieus? ‘Ik besliste twee jaar geleden mijn haar te laten groeien, lang voor van ‘Messiah’ sprake was. Maar mijn intuïtie zei dat ik het moest doen. Er zat iets aan te komen’, vertelde hij aan de entertainmentsite The Wrap.

Rol van kindeke Jezus

Misschien ging die intuïtie wel terug tot de kindertijd van Dehbi, geboren in 1985 in Luik uit Tunesische ouders. Als kleuter ging hij naar een katholieke school. ‘Elke donderdag gingen we naar de kerk en speelden scènes uit de Bijbel na. Mijn eerste rol was die van het kindeke Jezus. Ik heb er nooit van gedroomd als volwassene Jezus te spelen, maar wel een gelijksoortige figuur’, zei hij gisteren in een interview op de site van het filmvakblad Variety. Zo geschiedde dus.

Dehbi is nog geen heel bekende acteur. Hij studeerde een jaar aan de London Academy of Music and Dramatic Art. In 2003 maakte hij zijn filmdebuut in ‘Le soleil assassiné’ van Abdelkrim Bahloul. Het leverde hem meteen een nominatie voor beste acteur op in het kader van de Jozef Plateau Awards op Filmfest Gent. Zijn carrière begon pas echt in 2007. Sindsdien wisselt hij theater- en filmrollen af. Hij speelde mee in ‘A Most Wanted Man’ van Anton Corbijn (2014) en ‘London Has Fallen’ van Babk Najafi (2016).

‘Messiah’ mag dan fictie zijn, de reeks creëert enige opwinding. De Jordaanse overheid heeft Netflix gevraagd de serie niet in het land uit te zenden omdat ze in strijd met de wet zou zijn. Op Change.org loopt een petitie om ‘Messiah’ te verbieden, omdat de reeks de islam negatief zou benaderen.