Lukas Dhont maakt film over Lernout & Hauspie

De regisseur van ‘Girl’ buigt zich in een nieuwe film over Jo Lernout en Pol Hauspie, de mannen achter Belgiës grootste techbedrijfschandaal.

De nieuwe prent van Dhont zal ‘DUST’ heten. ‘Stof’ in het Engels, maar even rijk aan betekenis in het West-Vlaams want daar betekent het woord ‘dorst’. Dorst naar groei, naar geld, naar macht, vul zelf maar in.