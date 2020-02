'Marona': het leven door de ogen van een hond

De Roemeens animatiefilm 'Marona', met inbreng van de Vlaamse illustrator Brecht Evens, is meer dan een kinderfilm over een lieve hond. 'Wat is het leven? Wat is de dood?'

Inspiratie kan uit de meest onverwachte hoeken komen. Toen de Roemeense cineaste Anca Damian een jaar of zes geleden haar hond uitliet, kruiste ze het pad van een bruine hond die er verloren uitzag. Het dier volgde haar tot aan haar auto en sprong zelfs op de passagierszetel.

De trailer van 'Marona'.

‘Ik besloot op zoek te gaan naar een opvanggezin’, vertelde de regisseur vorig weekend op het jeugdfilmfestival JEF, waar de Belgische coproductie in première ging. ‘Een paar families namen haar tijdens die zoektocht een tijdje in huis, en ik stelde vast dat ze telkens een zichtbare invloed had op die mensen. Het was alsof ze hen veranderde door haar empathisch vermogen.’

Dat ‘Marona’ zowel JEF als het animatiefestival ANIMA mag openen, zegt iets over de kwaliteit van de film geïnspireerd door de opmerkelijke viervoeter. Het verhaal van een hond die terugblikt op de baasjes die hij in de loop van zijn leven heeft gekend, is eenvoudig, pakkend en emotioneel.

Geweld, pijn en verdriet

Brecht Evens is een bijzondere en vrije geest. Hij gebruikt het stripmedium als een manier om dieper door te dringen tot de werkelijkheid. Anca Damian Cineaste

Het is geen simplistische kindervertelling. In haar eerdere werk boog Damian zich steevast over gewichtige en sociaal geëngageerde onderwerpen. ‘Crulic’ ging over een onterecht veroordeelde man die in de gevangenis in hongerstaking gaat. Ook ‘Marona’ schuwt de donkere thematiek niet. Hoe kleurrijk en speels de film ook oogt, hij heeft het over dood, afscheid, geweld, pijn en verdriet.

‘Ik probeerde de thema’s die me nauw aan het hart liggen bij een breder publiek aan te kaarten door ze in een soort fabel te verbergen’, zegt Damian. ‘Mijn vrienden dachten dat ik gek geworden was omdat ik een film over een hond wou maken. Maar de vragen die ik stel, zijn dezelfde. Wat is het leven? Wat is de dood? Wat is liefde? En ik promoot de belangrijke boeddhistische levensles dat in het hier en nu leven de essentie is. Op dat vlak is een hond de perfecte leermeester, want dat dier verstaat die kunst als geen ander.’

Visueel feest

Een van de troeven van ‘Marona’ is dat Damian haar verhaal grotendeels vertelt zonder terug te vallen op woorden. De film is een feestmaal van visuele ideeën, een stream of consciousness waarbij elk beeld verschillende lagen heeft. Hoe een personage eruitziet, zegt alles over zijn karakter en zijn visie op de wereld. Damian slaagt er zelfs in een visueel equivalent te verzinnen voor geur -tenslotte een van de cruciale zintuigen voor een hond.

Om die reden kon ‘Marona’ ook alleen maar een animatiefilm worden. Dat medium bood de cineaste de mogelijkheid alles van nul op te bouwen. ‘Ik ben opgeleid als cameravrouw. Beelden voorrang geven op woorden is natuurlijk voor mij’, zegt ze.

‘De keerzijde van de medaille is dat ik steevast moeite heb fondsen te verzamelen voor mijn projecten, omdat ik niet in een script of een dossier kan uitleggen wat het eindresultaat zal zijn. Investeerders kunnen zich moeilijk voorstellen waar ik naartoe wil, ook al omdat ik geen voorspelbare films maak. Ik kleur graag buiten de lijntjes. Ik wil alleen verhalen vertellen die je niet in woorden kan vatten.’

Belgische coproductie

Marona ‘Marona’ is een animatiefilm van de Roemeense regisseur Anca Damian, gemaakt in coproductie met België. De emotionele film gunt de kijker een blik op de wereld door de ogen van een hond. Damian puurt het maximum uit de visuele mogelijkheden die het medium te bieden heeft. De film werd mee ontworpen door de internationaal gerenommeerde Hasseltse striptekenaar-illustrator Brecht Evens

Die voorkeur leidde Damian in het geval van ‘Marona’ naar België. Niet alleen is dit een Belgische coproductie, de regisseur nam ook contact op met de striptekenaar-illustrator Brecht Evens. Dankzij boeken als ‘Ergens waar je niet wil zijn’ en ‘Panter’ wordt hij internationaal op handen gedragen. Damian zag in hem een ideale partner, al had Evens geen ervaring met animatie.

‘Brechts visie ligt heel dicht bij de mijne,’ zegt ze. ‘Hij is een bijzondere en vrije geest. Hij gebruikt het stripmedium als een manier om dieper door te dringen tot de werkelijkheid. Soms legt hij beelden over elkaar op één pagina of trekt hij twee pagina’s uit om één detail te tonen. Daar hou ik van.’

Evens mocht zich in ‘Marona’ over de belangrijkste personages ontfermen, de rest van de designs vertrouwde Damian toe aan twee andere illustratoren. Samen creëerden ze een warme emotionele wereld die je nooit eerder hebt gezien maar die je toch meteen herkent. Een uniek universum voor een unieke film.