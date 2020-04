Met deze series komt u het weekend door

We selecteerden voor u drie pas verschenen series om te bingewatchen als u dit weekend binnenzit.

The Plot Against America

Wat krijg je als de makers van ‘The ­Wire’ een meesterwerk van de Amerikaanse schrijver Philip Roth onder ­handen nemen? De miniserie ‘The Plot Against America’ is even huivering­wekkend als de magistrale roman.

In ‘The Plot Against America’ uit 2004 liet de Amerikaanse schrijver Philip Roth (1933-2018) niet Franklin D. Roosevelt, maar de bekende luchtvaartondernemer Charles Lindbergh de presidentsverkiezingen van 1940 winnen. Niet alles in de alternatieve geschiedenisroman was fictie. Lindbergh bezocht nazi-Duitsland en werd er hartelijk ontvangen door Adolf Hitler.

David Simon, de man achter de spraakmakende televisiereeks ‘The Wire’, verwerkte het boek in een zesdelige miniserie voor HBO. De serie is een vrij getrouwe weergave van het boek. We zien hoe het racisme wild om zich heen grijpt. Het grootste verschil is dat het gezichtspunt is opengetrokken van de zevenjarige Phil naar alle leden van zijn Joodse familie. De tante van Phil - geslaagde comeback van Winona Ryder - wordt net als in het boek verliefd op een Joodse rabbijn (schitterende John Turturo) die een aanhanger van Lindbergh is.



The New Pope

John Malkovich trekt de habijt van de paus aan in het absurde Vaticaandrama ‘The New Pope’. De Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino ('Youth', 'La grande bellezza') kroont zich nog maar eens tot zwierig tableaukunstenaar.

Na Jude Law in 'The Young Pope' kruipt John Malkovich in dit tweede seizoen in de rol van kerkvader. Pius XIII ligt in coma in Venetië na de hartaanval die hij op het einde van seizoen één kreeg tijdens een toespraak op het San Marcoplein. Er moet dringend een opvolger komen, maar de zoektocht loopt niet van een leien dakje. Na een felle interne machtsstrijd komen de kardinalen uit bij de Britse aristocraat John Brannox. De Amerikaan John Malkovic is in grootse doen als wufte Brit die in mystieke volzinnen spreekt en raadselachtig doet over zijn seksuele geaardheid.

De kerk ligt ondertussen onder vuur door een reeks schandalen die de gevestigde hiërarchie ondermijnen, terwijl externe bedreigingen de symbolen van het christendom raken. Niet alle kardinalen hebben hun seksuele appetijt onder controle.



Westworld

De HBO-serie ‘Westworld’ speelt zich af in een pretpark met androïdes die niet van mensen te onderscheiden zijn. Het uitgangspunt van 'Westworld' is geweldig. Hoe de mens in een pretpark al zijn diepe en duistere verlangens kan uitleven met de hulp van androïden. In het eerste seizoen kwamen de androïden in opstand en aan het einde van het tweede vonden ze de weg naar de buitenwereld. Daar lopen de avonturen in het derde seizoen verder.

Het nieuwe derde seizoen is merkelijk rechtlijniger, snediger en spannender dan de warrige vorige jaargang.

