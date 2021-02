Met een satirische grijns de wereld verbeteren

John Oliver gaat het in zijn show niet hebben over corona. Erger nog, hij heeft het over de volgende pandemie.

De Britse voormalige stand-upcomedian John Oliver is een sensatie in de VS. Zijn show 'Last Week Tonight' is aan zijn achtste seizoen toe. Het recept: ernstige problemen met satire bestrijden.

Na 7 seizoenen is ‘Last Week Tonight with John Oliver’ uitgegroeid tot een vlaggenschip van de Amerikaanse zender HBO. De komische nieuwsshow meet zijn succes niet enkel af aan zijn 20 Emmy’s en andere onderscheidingen, maar vooral aan de impact die het programma heeft op de onderwerpen waarin de makers zich vastbijten.

De laatste aflevering van seizoen 7.

Op Streamz begint vanavond het gloednieuwe achtste seizoen. Mocht je niet weten wat het programma te bieden heeft, dan legt de Britse presentator het in de eerste episode van de nieuwe jaargang nog eens netjes uit. Wanneer hij verteld heeft dat de hoofdmoot van de aflevering over de pandemie zal gaan, stelt hij: ‘Ik weet wat je nu waarschijnlijk denkt: John, hou godverdomme je mond! Niemand wil nog één woord horen over het coronavirus! Dat snap ik, en daarom zullen we het vanavond niet over de huidige pandemie hebben. We zullen de schijnwerper richten op de volgende. Ik weet het, dat klinkt nog minder aantrekkelijk, maar we zijn nu eenmaal de show die we zijn. Als je een Brit iets opwindends of interessants wil zien doen, kijk dan naar ‘Bridgerton’.’

Niet neerbuigend

Die inleiding is ‘Last Week Tonight’ ten voeten uit: eigengereid, onbevreesd, geestig, actueel en vuilgebekt. Daar mag je ook nog ‘grondig’ aan toevoegen, want Oliver en zijn team — acht schrijvers en twaalf researchers — proberen hun gekozen onderwerp zo diep mogelijk uit te spitten in de 20 minuten waarover ze beschikken. In de nieuwe episode lukt het hen om in dat relatief korte tijdsbestek een begrijpbaar en entertainend uit de doeken te doen waar besmettelijke ziekten zoals COVID-19 vandaan komen, waarom ze steeds vaker opduiken en wat we kunnen doen om ze in te perken. Het antwoord ligt niet toevallig bij een combinatie van kortzichtige of vraatzuchtige industrie en lakse of ontoereikende wetgeving, maar Oliver maakt er een punt van om nooit hopeloos te klinken.

Met zijn typische zelfspot lukt het hem toch om ook kijkers aan boord te houden die het niet noodzakelijk met hem eens zijn. Het laatste wat hij wil, is ‘schreeuwen in een echokamer’, zoals hij het zelf noemt.

Hij past er ook voor op om geen belerend wijsvingertje op te steken of neerbuigende toon aan te slaan. Hij neemt zijn publiek ernstig. De voormalige stand-upcomedian, die in 2013 de oversteek naar de VS maakte en daar een aantal jaar meewerkte aan ‘The Daily Show with John Stewart’, heeft zeker zijn eigen visie op de wereld en die steekt hij niet weg.

Maar met zijn typische zelfspot lukt het hem toch om ook kijkers aan boord te houden die het niet noodzakelijk met hem eens zijn. Het laatste wat hij wil, is ‘schreeuwen in een echokamer’, zoals hij het zelf noemt. Zijn zin voor speels surrealisme helpt daar zeker ook bij. Zo ging hij vorig jaar vanuit isolatie — het programma wordt wegens COVID-19 sinds maart vorig jaar niet meer opgenomen voor een live publiek — op zoek naar een werk van een schilder die erotische kunst maakt met ratachtige karakters. Oliver maakte daarbij gebruik van de sociale media, een andere grote troef van het programma.

Stevig uithalen

‘Last Week Tonight’ beperkt zich ook niet tot onderwerpen die goed in de markt liggen. De voorbije vier jaar kwam president Trump regelmatig aan bod, maar dat lag volgens Oliver voornamelijk aan het feit dat Trump de vervelende gewoonte had om altijd de aandacht naar zich toe te trekken. Nu hij uit de weg is, kan het programma zich weer meer focussen op de achterliggende systemische problemen. Vaak gaat het om Amerikaanse onderwerpen maar de makers doen hun best om zoveel mogelijk over de grenzen te kijken, en ook daarin speelt Oliver als Brit een grote rol.

Last Week Tonight with John Oliver Wat? ‘Last Week Tonight with John Oliver’ is een satirisch nieuwsprogramma van HBO dat elke week een aspect van de actualiteit onder de loep neemt. Waarom de moeite? Het programma vindt vaak het perfecte evenwicht tussen de scherpe humor van een goeie komische show en de grondigheid van degelijke journalistiek. Het heeft ook al verschillende keren geleid tot echte verandering in de wantoestanden die het aankaart. Waar te zien? ‘Last Week Tonight’ is vanaf 17 februari beschikbaar op Streamz.

In het verleden boog ‘Last Week Tonight’ zich met brio over inherent complexe, gortdroge of heikele thema’s zoals robocalls, het Amerikaanse gevangeniswezen, de weersvoorspelling, misbruik van patenten, corruptie bij de FIFA en het bedenkelijke gedachtegoed van de Indiase premier Modi. Een aantal keer bracht een dossier zelfs echte veranderingen teweeg. Zo leidden de uitzendingen rond onder meer het borgtochtsysteem en de netneutraliteit tot veranderingen in de Amerikaanse wetgeving.