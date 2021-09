Michael K. Williams (1966-2021): Amerikaans rasacteur...

De Amerikaanse acteur speelde in een lange carrière verschillende opgemerkte rollen maar de invloedrijkste was zonder twijfel die van Omar, de opvallendste figuur in de beste serie aller tijden.

Michael Kenneth Williams werd maandag dood aangetroffen in zijn appartement in de Newyorkse wijk Williamsburg. Hij was 54.

Met het overlijden van Williams verliest de televisiewereld één van zijn meest opgemerkte figuren. Bekendst is de acteur voor de rol in The Wire van Omar Little, de man die gewapend met een afgezaagd jachtgeweer drugsbendes overviel. Doorheen de vijf seizoenen van wat veel critici één van de beste series ooit beschouwen, zorgde Williams met Omar telkens voor charisma en humor in het donkere, keiharde portret van de drugswereld van de stad Baltimore.

Omar koopt cornflakes (en krijgt wat extra mee)

De rol was ook baanbrekend omdat Omar openlijk homoseksueel was. 'Ik zag veel homofobie in mijn gemeenschap', zei Williams in een gesprek met The New York Times in 2019. 'Omar hielp zonder twijfel die fobie verzachten en opende een dialoog'.

Maar in een veelzijdige carrière was Williams veel meer dan Omar. In een andere veel gekroonde HBO-serie, Boardwalk Empire, was hij ook vijf seizoenen prominent aanwezen als Chalky White, de leider van de Afro-Amerikaanse gemeenschap in gokstad Atlantic City. Hij tekende ook voor opgemerkte bijrollen in films als '12 Years a Slave' en series als 'When They See Us', 'Lovecraft Country' en 'The Night Of'.

Williams groeide op in een wooncomplex in Flatbush in de Newyorkse wijk Brooklyn. Zijn voorliefde voor dansen leverde hem een rol als achtergronddanser op voor George Michael en Madonna. Tot hij op zijn 25ste aangevallen werd in een bar in Queens en een groot litteken overhield. Niemand wou Williams nog als danser, maar het litteken zou, dixit Williams in gesprek met publieke zender NPR, zijn doorbraak én handelsmerk als acteur worden. Toen rapper Tupac een foto van Williams zag, koos hij hem voor de rol van zijn broer in zijn biopic 'Bullet'.

Michael K. Williams in 'When They See Us'

Bullet bracht Williams een bijrolletje op in 'The Sopranos', een andere HBO-serie die in lijstjes vaak met The Wire wedijvert als 'beste aller tijden'. En uiteindelijk was het die bijrol die uitmondde in The Wire.