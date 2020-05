Michel Piccoli (1925-2020), gigant van de Franse cinema...

De Franse acteur Michel Piccoli speelde in meer dan 200 films, waaronder ‘Le mépris’ met Brigitte Bardot en het vreetfestijn ‘La grande bouffe’.

Michel Piccoli overleed op 12 mei, maar zijn familie maakte het nieuws nu pas bekend. De Franse acteur werd 94. Met 225 films op zijn curriculum was Piccoli niet minder dan een gigant.

Piccoli werd in 1925 geboren in een gezin van muzikanten en ging in Parijs naar de prestigieuze theaterschool Cours Simon.

Met Brigitte Bardot in 'Le mépris' (1963).

In 1945 verscheen hij voor het eerst op het scherm in ‘Sortilèges’ van Christian-Jaque, een avonturenfilm over een dorp waarvan de bewoners worden achtervolgd door bijgeloof en angsten. Zijn eerste grote rol volgde vier jaar later in het sociaal pamflet ‘Le point du jour’ van de communistische regisseur Louis Daquin.



Hij raakte in 1963 bekend bij het grote publiek door zijn rol in ‘Le mépris’ van Jean-Luc Godard aan de zijde van Brigitte Bardot. Piccoli speelde een filmscenarist die worstelt met de opdracht om voor Fritz Lang (gespeeld door de regisseur zelf) de Odyssee te bewerken tot een toegankelijk script. De film geldt als een van de parels van de nouvelle vague en zit vol bruisende scènes tussen Piccoli en - een soms naakte - Bardot.

Piccoli draaide ook zes films met Luis Buñuel. De bekendste was ‘Belle de jour’, waarin hij speelde naast Catherine Deneuve, die zich als een frigide doktersvrouw na een tip van haar bewonderaar (Piccoli) vrijwillig prostitueert in een luxebordeel. Ook ‘Le charme discret de la bourgeoisie’ van Buñuel (1972) werd tot ver buiten Frankrijk beroemd. De film won de Oscar voor beste buitenlandse film.



Met Romy Schneider in 'Les choses de la vie' (1970).

Een jaar later schitterde Piccoli aan de zijde van Marcello Mastroianni in de Frans-Italiaanse klassieker ‘La grande bouffe’. Die film was van bij zijn première op het festival van Cannes onmiddellijk controversieel. In 'La grand bouffe' besluiten vier welgestelde mannen van middelbare leeftijd zich dood te eten. De film werd ofwel beschouwd als de walgelijkste en decadentste uit de Franse geschiedenis, of als een brutale en radicale aanval op het establishment.

Koudwatervrees

Zijn laatste rol had hij in 2011 op zijn 85ste in Nanni Moretti's ‘Habemus papam’: Piccoli als de kardinaal die tijdens een conclaaf tot nieuwe paus verkozen wordt, maar koudwatervrees krijgt, zich verschanst in zijn vertrekken en een psychoanalyticus over de vloer krijgt.