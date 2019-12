'Mijn personages hebben opzettelijk kleine zwarte oogjes'

'De beroemde bereninvasie van Sicilië' was geselecteerd voor het programma 'Un certain regard' tijdens het fiilmfestival van Cannes in mei.

De Italiaanse stripmeester Lorenzo Mattotti maakte met ‘De beroemde bereninvasie van Sicilië’ zijn eerste lange animatiefilm. Het is een verbluffende ervaring. Mattotti houdt zich ver van de klassieke Amerikaanse tekenfilms.

‘De beroemde bereninvasie van Sicilië’ mag dan pas de eerste volwaardige langspeelfilm van Lorenzo Mattotti zijn, de man is zeker niet aan zijn proefstuk toe. Op zijn 65ste geldt de Italiaan als een van de gerenommeerdste en meest gerespecteerde tekenaars ter wereld. Zijn instant herkenbare werk sierde de covers van Vogue, The New Yorker en Vanity Fair. Hij ontwierp vorig jaar ook de affiche voor de 75ste editie van het festival van Venetië en dit jaar de ‘leader’ die elke voorstelling inleidt.

Hij maakte echter vooral naam in de stripwereld. Sinds de jaren 80 wordt Mattotti op handen gedragen als een unieke artiest, die zijn mysterieuze verhalen soms tot leven wekt in sierlijk zwart-wit en soms met exploderende felle kleuren.

Boeken zoals ‘Feux’, ‘Stigmata’ en ‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’ geven blijk van een woelige en donkere verbeelding, en dus is het ergens vreemd om nu plots een lichtvoetige kinderfilm van zijn hand te zien.

‘De beroemde bereninvasie van Sicilië’ vertelt het verhaal van een berenvolk dat in de bergen van Sicilië woont. Hun koning is ontroostbaar sinds zijn zoon spoorloos verdween. Jaren later dwingt een hongersnood de beren om af te dalen naar de vallei waar de mensen wonen. Die zien de komst van de dieren echter als een invasie en antwoorden met geweld.

Wat volgt, is een onvoorspelbaar en magisch avontuur vol wonderlijke wezens, met veel liefde verteld en op een eigenzinnige manier in beeld gebracht.

Mattotti baseerde zich voor zijn eerste langspeelfilm op een befaamd kinderboek van Dino Buzzati uit 1945. ‘Ik heb het altijd een sterk verhaal gevonden,’ zei de regisseur op het festival van Cannes in mei, waar ‘De beroemde bereninvasie van Sicilië’ deel uitmaakte van de sectie Un certain regard. ‘Het zit vol spectaculaire creativiteit en ideeën en verbeelding. Ideaal voor een animatiefilm.’

Bekijk de trailer van 'De beroemde bereninvasie van Sicilië'

Geometrische vormen

De fantasie van de zestiger komt tot uiting in ‘De beroemde bereninvasie van Sicilië’, met zijn vloeiende vertelstijl (een verhaal in een verhaal in een verhaal), zijn energieke personages en zijn adembenemende visuele aanpak. Mattotti werkt graag met geometrische vormen, wat misschien zijn oorsprong heeft in zijn opleiding als architect.

De meeste animatiefilms zien er hetzelfde uit. Ze volgen de Amerikaanse 3D-stijl, die de rest van de wereld gekoloniseerd heeft. Lorenzo Mattotti tekenaar en regisseur

‘Dat zou kunnen’, geeft hij toe. ‘Ik hou van de afwisseling tussen vlakke vormen en volumes. Het creëert een dialoog die ik heel interessant vind. Maar het is geen beredeneerde wiskundige benadering. Eigenlijk ben ik nog het meest bezig met licht. In deze film hebben we veel schaduwen met de hand getekend, van de personages, van de geesten, noem maar op. Ik wou dat de schaduwen op de muren echt tot leven kwamen.’

Het gevolg is dat ‘De beroemde bereninvasie van Sicilië’ zich van bij het eerste frame radicaal onderscheidt van de andere animatiefilms die onze bioscopen halen. Dat is ook de bedoeling, zegt Mattotti. ‘De meeste animatiefilms zien er hetzelfde uit. Ze volgen allemaal de Amerikaanse 3D-stijl. Die heeft de rest van de wereld gekoloniseerd, in die mate zelfs dat men vindt dat je verkeerd bezig bent als je iets anders probeert. Dus heb ik mijn personages opzettelijk kleine zwarte oogjes gegeven, omdat ik die grote knikkers zo beu ben.’

Die formattering en uniformisering van de animatie-industrie hebben bovendien nefaste gevolgen voor het publiek, gaat Mattotti verder. ‘De verbeeldingswereld van onze kinderen raakt compleet afgevlakt. Ze kunnen zich zelfs niets anders meer voorstellen. En als ze het kunnen, mogen ze het niet. Het is meer dan ooit belangrijk dat we onze kinderen allerlei soorten fantasie tonen. Er lopen zoveel prachtige animatieartiesten rond, maar die krijgen nauwelijks een kans op het hoogste niveau.’

Verbeelding

Cinema heeft Mattotti altijd gefascineerd. Als militair beschikte vader Mattotti over een vrijkaart waarmee Lorenzo en zijn broers gratis naar de bioscoop konden. In de loop van zijn carrière experimenteerde hij occasioneel met het medium. In 2007 maakte hij een van de zes verhalen in de animatiefilm ‘Peur(s) du noir’.

Nadat hij in 2012 het productiedesign had verzorgd voor een nieuwe verfilming over Pinokkio vond Mattotti dat het tijd was geworden om zelf de touwtjes in handen te nemen. ‘

Als striptekenaar ben je per definitie een soort regisseur’, legt hij uit. ‘Je denkt automatisch dat bepaalde ideeën het best werken op een bepaalde manier. De makers van Pinokkio hebben me correct behandeld, maar ik denk dat ik meer verbeelding heb dan zij.’