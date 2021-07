Mijn vader en haar nieuwe lichaam

Een 11-meisje ontdekt tot haar afgrijzen dat haar vader een vrouw wil worden. Het nuchtere en onderhoudende Deense drama ‘A Perfectly Normal Family’ vindt een uniek perspectief voor een verhaal over het transgenderthema. Regisseur Malou Reymann heeft het allemaal zelf meegemaakt.

Einde jaren 1990, toen de Deense cineaste Malou Reymann nog een prille tiener was, praatte niemand over genderverandering. Het maakte de schok des te groter toen haar vader liet weten dat ze zich eigenlijk een vrouw voelde en voortaan als Helene door het leven wilde stappen. Het nieuws maakt een golf van gevoelens los in de 11-jarige Malou: onbegrip, woede, verdriet, rouw, schaamte, angst.

Toen mijn vader uiteindelijk zijn gender veranderde, wou ze zich zoveel mogelijk vrouw voelen en gedroeg ze zich compleet over the top. Malou Reymann Regisseur

Vele uren therapie hielpen haar om die emotionele chaos te verwerken en om haar weer dichter bij haar vader te brengen. ‘Ik ben eerst volwassen moeten worden om mijn vader te begrijpen. Mijn vader heeft zichzelf eerst moeten vinden om verantwoordelijkheid op te nemen en zich te verontschuldigen voor het feit dat ze niet aanwezig was als ouder omdat ze op zoek was naar zichzelf', zegt ze.

Meer dan transgender

Zo’n uitzonderlijk verhaal lijkt een ideaal onderwerp voor een eerste film, maar Reymann had aanvankelijk schrik om het te vertellen. Ze wist niet of ze er echt wel klaar voor was. Het hoofd van de Deense filmcommissie kon haar echter overtuigen om het toch te doen. Het resultaat, ‘A Perfectly Normal Family’, is een gefictionaliseerde versie van Reymanns ervaringen, bekeken door de ogen van de 11-jarige Emma (prachtig vertolkt door natuurtalent Kaya Toft Loholt).

Trailer

Zij stelt vast dat de genderverandering van haar vader Thomas (subtiele rol van Mikkel Boe Følsgaard) ook ingrijpende gevolgen heeft voor de bijzondere relatie die ze altijd hadden gehad. Waar ze in het verleden een diepe liefde voor voetbal deelden, is Agnete - zoals de vader nu heet - plots meer geïnteresseerd in manicures en roze kleren. Alsof ze meteen in een extreem vrouwelijke vrouw is veranderd.

De essentie ‘A Perfectly Normal Family’ is een Deens drama over een modaal gezin waarvan de vader een geslachtsverandering doormaakt.

De debuterende cineaste Malou Reymann baseert zich op haar eigen ervaringen en vertelt het verhaal door de ogen van de 11-jarige dochter Emma.

Reymann focust zich scherp op de dochter-vaderrelatie en werkt die gedetailleerd uit.

De film onderscheidt zich door zijn authenticiteit, zijn innemende lichtvoetigheid en de verbluffende hoofdacteurs.

‘Dat was bij mijn vader ook zo', herinnert Reymann zich. ‘Ik heb het er met hem over gehad toen ik het script schreef. Blijkbaar gebeurt dat vaak. Mijn vader had meer dan 40 jaar in een mannenlichaam geleefd, terwijl ze zich eigenlijk een vrouw voelde. Toen ze uiteindelijk haar gender veranderde, wou ze zich zoveel mogelijk vrouw voelen en gedroeg ze zich compleet over the top. Je kunt het vergelijken met tieners die hun identiteit zoeken. Ik had het daardoor nog moeilijker om het te aanvaarden.’

Het is echter ook een van de elementen die illustreren dat ‘A Perfectly Normal Family’ meer is dan enkel een verhaal over een transgender vader. Reymann zegt dat de emoties en spanningen in de film evengoed typisch zijn voor andere crisissituaties waarmee gezinnen soms moeten afrekenen, zoals een scheiding of een plotse verhuizing.

‘Kinderen hebben het nodig dat hun ouders standvastig zijn', legt ze uit. ‘Anders denken ze: ‘Wie ben je en kan ik je wel vertrouwen?’ Een kind voelt zich zeer ongemakkelijk als het ziet dat zijn ouders het noorden kwijt zijn.’

Representatie

Als Reymann aanvankelijk schrik had om haar verhaal te vertellen, was dat ook omdat ze wist dat er felle reacties konden volgen. Die kwamen er ook, zij het enkel via de sociale media. Sommigen vonden de film propaganda tegen het klassieke gezin en de goede waarden van onze samenleving. Anderen waren er dan weer niet mee opgezet dat de regisseur ervoor had gekozen om de hoofdrol aan een heteroseksuele man te geven.

‘Die laatste kritiek begrijp ik in principe', antwoordt Reymann. ‘Ik vind representatie zelf ook heel belangrijk, dat transgenders een gezicht krijgen in de media. Maar het feit dat ik deze film maak, is volgens mij ook representatie. Ik wou absoluut een film die toegankelijk zou zijn voor een publiek dat een verhaal over transgenders anders misschien links zou laten liggen. Ik wil dat de kijker zich met dat gezin kan identificeren, en dus toon ik aan het begin de vader als een ‘normale man’ die eruitziet als een ‘normale vader’.'

'Daarom ben ik ook op zoek gegaan naar een acteur die de moed had om zijn eigen vrouwelijkheid te gebruiken en zichzelf als vrouw te ontdekken. Mikkel Boe Følsgaard laat zien dat we allemaal complex en genuanceerd zijn wat gender betreft. Ik vind het enorm spannend om na te denken over het potentieel dat we als mensheid hebben als we onze angst voor gender kunnen afgooien.’