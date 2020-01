Monty Pyton-acteur Terry Jones overleden

De Britse acteur en regisseur Terry Jones, bekend van de satire van Monty Python, is op 77-jarige leeftijd overleden. Jones was al jaren ernstig ziek.

Hij was behalve actief in de satirische groep Monthy Python ook bekend als schrijver, dichter en maker van televisieprogramma's. Hij heeft veel van de teksten van Monthy Python geschreven en regisseerde de films 'The Holy Grail' (1975) , 'Life of Brian' (1979) en 'The Meaning of Life' (1983).