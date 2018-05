Morrende #metoo'ers en tevreden Vlamingen in Cannes

Op het eerste filmfestival van Cannes sinds het #metoo-schandaal staan weinig vrouwen, maar opvallend veel Vlamingen. Lukas Dhont zit met zijn eerste langspeelfilm ‘Girl’ in de sectie Un Certain Regard.

Deze 71ste editie is de eerste sinds de hele zaak rond Harvey Weinstein aan het licht kwam en dat laat zich voelen. Weinstein zag Cannes als zijn persoonlijke speeltuin, op alle mogelijke manieren. Hij oogstte er triomfen (onder meer met de Gouden Palmen voor ‘Sex, Lies and Videotape’ en ‘Pulp Fiction’), was de drijvende kracht achter een liefdadigheidsavond voor aidsonderzoek en nodigde er graag actrices uit op zijn hotelkamer.

De #metoo- en Time’s Up-bewegingen die in het kielzog van het schandaal ontstonden, laten geen kans benut om het festival op de korrel te nemen. Dat in de officiële competitie amper 3 van de 21 films door een vrouw geregisseerd zijn, leidt tot gemor. Het festival probeert zijn goede wil te tonen met een jury die vooral vrouwen bevat en geleid wordt door Cate Blanchett, en met een telefoonlijn waar iedereen gevallen van onbehoorlijk seksueel gedrag kan aangeven.

En de films? Die zijn misschien een reden om de organisatoren - onder voorbehoud - een schouderklopje te geven. Festivaldirecteur Thierry Frémaux en zijn team hebben ervoor gekozen de officiële competitie een flinke dosis vers bloed toe te dienen. Naast nieuw werk van oudgedienden als Asghar Farhadi (openingsfilm ‘Everybody Knows’ met Penélope Cruz en Javier Bardem), Spike Lee (‘BlacKkKlansman’) en Hirokazo Kore-eda (‘Shoplifters’) staan een hoop films van competitiedebutanten op het programma.

Al even indrukwekkend is de Vlaamse aanwezigheid. Voor het eerst sinds ‘Het sacrament’ van Hugo Claus in 1989 maakt een Nederlandstalig Belgische film deel uit van de officiële selectie. In de sectie Un Certain Regard zit ‘Girl’, de eerste langspeelfilm van Lukas Dhont. Daarin vertelt hij het verhaal van een 15-jarig meisje dat gevangen zit in het lichaam van een jongen.

Schermvullende weergave Met ‘Girl’ van Lukas Dhont zit voor het eerst sinds 1989 een Nederlandstalige Belgische film in de officiële selectie. ©Photo News

Animatiemakers Emma De Swaef en Marc James Roels krijgen de eer het vijftigste verjaardagsfeest van de nevensectie La Quinzaine des Réalisateurs op gang te trekken met hun middellange film ‘Ce magnifique gâteau’. In La Semaine de la Critique dingt de Belgische productie ‘Nos batailles’ van Guillaume Senez mee naar de prijzen, terwijl ‘Seule à mon mariage’ (met Tom Vermeir en Johan Leysen op de generiek) in de ACID-selectie zit.

Over het meningsverschil met Netflix is al veel geschreven, maar het laatste woord is nog lang niet gevallen. Enkele weken geleden maakte de Cannes-organisatie onder druk van de Franse bioscoopexploitanten bekend dat het Amerikaanse streamingbedrijf niet meer kan deelnemen aan de officiële competitie zolang het zijn films geen kans geeft in het reguliere cinemacircuit. Waarop Netflix besloot helemaal uit Cannes weg te blijven.

Intussen wordt duidelijk dat de deur nog op een kier staat. Netflix-CEO Reed Hastings liet tijdens het tv-festival Series Mania - nota bene ook in Cannes - weten dat zijn bedrijf misschien iets te hard van stapel is gelopen en dat een compromis mogelijk moet zijn.

Het gerucht doet de ronde dat Netflix van plan is bioscopen te kopen in New York en Los Angeles, zodat het zijn filmproducties kan vertonen en op die manier voldoen aan de vereisten voor een Oscarnominatie. De kloof tussen Netflix en cinema is dus niet zo groot als gedacht en dat opent ook perspectieven voor Cannes.