Netflix-film Roma wint Bafta voor beste film

Het Iers-Brits-Amerikaanse kostuumdrama The Favourite ging met de meeste prijzen aan de haal in Londen. De Bafta's zijn een graadmeter voor de Amerikaanse Oscars.

In de Royal Albert Hall in Londen blies zondagavond het kruim van de filmwereld verzamelen. In de concertzaal werden immers de 72ste British Academy Film Awards uitgereikt.

The Favourite, het Iers-Brits-Amerikaanse kostuumdrama uit 2018, was een van de grote kanshebbers op een prijs. De film, die zich afspeelt ten tijde van de Spaanse Successieoorlog, had liefst 12 nominaties in de wacht gesleept.

Daarvan wist de film van regisseur Yorgos Lanthimos er uiteindelijk zeven te verzilveren zondagavond. The Favourite werd onder meer uitgeroepen tot 'Beste Britse film'. Hoofdrolspeler Olivia Colman viel in de prijzen. Collega Rachel Weisz won in de categorie 'Beste Vrouwelijke Bijrol'.

Roma

Maar tot beste film werd The Favourite niet bekroond. Die eer was weggelegd voor Roma, een productie van videostreamingsdienst Netflix. De zwart-witfilm speelt zich in de jaren 70 van vorige eeuw af in Mexico.

Ook de regisseur van Roma, Alfonso Cuarón, viel in de prijzen. Hij haalde het in de categorie 'Beste Regisseur'.

Officiële trailer van Roma, een film van Netflix.

Rami Malek werd uitgeroepen tot 'Beste Acteur' voor zijn rol in Bohemian Rhapsody, de film over de opkomst van rockformatie Queen en haar legendarische zanger Freddie Mercury.

Ook de feelgoodfilm Green Book en BlackKkKlansman, het waargebeurde verhaal van een Afro-Amerikaan die de Ku Klux Klan infiltreerde, vielen zondagavond in de prijzen in Londen.