Terwijl Netflix vorig jaar 14 miljard dollar aan eigen producties spendeerde, investeren ook Amazon Prime en Disney+ massaal in reeksen voor de onverzadigbare bingekijker. De Spaanse stad Madrid profiteert volop mee en ontpopte zich als een walhalla voor productiehuizen. ‘Hier is al een serie opgenomen die zich in Moskou afspeelt.’