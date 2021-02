Netflix kan de show stelen op Golden Globes

Wat niet veranderd is: de Golden Globes gelden ook dit jaar als een belangrijke indicator voor welke films en acteurs een goede kans maken op een Oscar. Dat is goed nieuws voor Netflix. De streaminggigant sleept 22 nominaties in de wacht, tegenover 17 vorig jaar.

'Mank' is de topfavoriet met zes nominaties. De zwart-witfilm van David Fincher belicht de gouden eeuw in Hollywood. De film volgt scenarist Herman J. Mankiewiz, die vertolkt wordt door Gary Oldman, en de creatie van de wereldvermaarde film 'Citizen Kane' van Orson Welles.

'The Trial of the Chicago 7', een andere Netflix-productie, is vijf keer genomineerd. De film van Aaron Sorkin zoomt in op het schijnproces tegen zeven leiders van de anti-Vietnamprotesten tijdens de Democratische Conventie van 1968 in Chicago.