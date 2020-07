Netflix koopt rechten op nieuwe reeks Adil en Bilall

De achtdelige fictiereeks 'Grond' ('Soil' in het Engels) vertelt het verhaal van een jonge ondernemer die heilige grond vanuit Marokko naar België haalt om moslims in te kunnen begraven. Door de lockdown waren de opnames uitgesteld. Woensdag kon de productie eindelijk beginnen in de Brusselse gemeente Molenbeek. 'We zijn blij weer in België te kunnen draaien na ons avontuur in Hollywood', zeggen de regisseurs, wier Amerikaanse spektakelfilm 'Bad Boys for Life' opnieuw loopt in sommige Belgische bioscopen.