Netflix verfilmt moordzaak rond Wesphael

In 2013 werd Wesphael aangehouden op verdenking van moord op zijn vrouw Véronique Pirotton. Volgens Wesphael was Pirotton depressief en was ze zelf uit het leven gestapt. De autopsie toonde echter aan dat het slachtoffer met geweld om het leven was gekomen. Wesphael was jarenlang de enige verdachte. De ex-Ecolo politicus werd uiteindelijk in 2016 vrijgesproken voor doodslag op zijn vrouw.