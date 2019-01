Netflixfilm 'Roma' en kostuumdrama 'The Favourite' zijn grootste Oscarfavorieten

De Netflixfilm en het kostuumdrama zijn tien keer genomineerd.

'Roma' van Alfonso Cuarón en 'The Favourite' van Giorgos Lanthimos nemen het in de categorie beste film op tegen 'Black Panther', 'BlacKkKlansman', 'Bohemian rhapsody', 'Green book', 'A star is born' en 'Vice'. 'Black Panthere is de eerste stripboekfilm ooit die kansmaakt in de belangrijkste categorie.

De trailer van het kostuumdrama 'The Favourite', goed voor tien Oscarnominaties.

De geweldige acteerprestaties van de drie hoofdrolspelers in 'The Favourite' worden met evenveel nominaties bekroond. Emma Stone en Rachel Weisz nemen het tegen elkaar op in de categorie beste vrouwelijke bijrol. Voor de hoofdrol is ook Olivia Colman, die de Britse koningin Anne speelt in 'The Favourite', genomineerd.

De actie-sciencefictionfilm 'Black Panther' heeft zeven nominaties. 'BlacKkKlansman' zes, waaronder één voor regisseur Spike Lee. 'Green book' en de Freddy Mercury-biopic 'Bohemian rhapsody' maken elk kans op 5 prijzen.

De film 'Roma' speelt zich af in het Mexico-stad van begin jaren '70.

Het Mexicaanse 'Roma' werd ook genomineerd in de categorie beste niet-Engelstalige film, waarvoor 'Girl' van Lukas Dhont in de voorronde sneuvelde. In deze categorie dingt ook 'Cold War' uit Polen mee. Regisseurs Paweł Pawlikowski ('Cold War') en Alfonso Cuarón ('Roma') zijn de eerste filmmakers ooit die zowel kans maken in de categorie beste regisseur als in beste niet-Engelstalige film.