Nicolas Cage als een parel naast het zwijn

Wraak hoeft niet altijd tot bruut geweld te leiden. Dat bewijst Nicolas Cage in 'Pig'. Het is een van de meest verrassende en ontroerende films van het jaar. In een landschap vol truffels.

Een oude man en een truffelvarken, diep in de bossen. De jonge Amerikaanse regisseur Michael Sarnoski weet niet meer precies hoe dat beeld bij hem opkwam, maar het bleef in zijn hoofd hangen. Wie was die man? Waarom leeft hij daar helemaal alleen? En hoe overleeft hij?

Hoe meer Sarnoski erover nadacht, hoe meer hij besefte dat er misschien wel een langspeelfilm inzat. Daar was hij naar op zoek sinds hij meegewerkt had aan ‘The Testimony’, een korte documentaire over seksueel geweld in Congo die in 2015 op de shortlist voor de Oscars belandde.

Trailer

‘Ik zocht een verhaal dat kleinschalig genoeg zou zijn voor een eerste langspeelfilm’, vertelt hij. ‘Het isolement van die man in het bos trok me aan, en ook het idee van truffels. We kennen die zwam allemaal wel en we weten hoe hij smaakt, maar tegelijk is het een vrij mysterieus ding. Er hangt een hele wereld aan vast die ik wilde verkennen. Ik las bijvoorbeeld dat truffeljagers soms ’s nachts moeten waken om hun varkens en honden uit de handen van concurrenten te houden.’

De essentie 'Pig’ is de eerste langspeelfilm van de jonge Amerikaanse regisseur Michael Sarnoski.

Het innemende drama gaat over een oude man die uit zijn kluizenaarsleven terugkeert om zijn ontvoerde truffelvarken te zoeken.

In de hoofdrol levert Nicolas Cage een van de meest memorabele prestaties uit zijn lange carrière.

De film vindt een knap evenwicht tussen verschillende genres en blijft voortdurend verrassen.



Omdat varkens te veel schade aanrichten in de bodem als ze naar truffels graven, worden tegenwoordig doorgaans honden ingezet. De beste truffelhonden zijn zo waardevol dat ze afgunst opwekken. In The New York Times stelt Ryan Jacobs, auteur van het boek ‘The Truffle Underground’, dat er elk seizoen meer dan 100 honden vergiftigd worden met strychnine. En dieren stelen is er schering en inslag.

Hippie foodies

In ‘Pig’ maken we kennis met Rob (sterke rol van Nicolas Cage, imposant in al zijn ingetogenheid), een zwijgzame man die al 15 jaar in een boshut woont. Zijn enige contact met de buitenwereld is een jonge kerel, Amir. Elke week komt die langs met een doos levensmiddelen in ruil voor de waardevolle truffels die Rob vergaard heeft.

Daarvoor doet de kluizenaar dus wel nog een beroep op een varken, en door de jaren heeft hij een hechte band gesmeed met het dier. Wanneer het ’s nachts gestolen wordt tijdens een brutale overval twijfelt Rob geen seconde: hij breekt uit zijn isolement om zijn geliefde varken op te sporen.

Zijn queeste leidt hem al snel naar de grote stad, in dit geval Portland in de staat Oregon. De stad heeft de voorbije jaren een benijdenswaardige reputatie gekregen bij foodies vanwege zijn groeiende truffelsector. De duurste truffels komen nog altijd uit de ruime grensstreek tussen Italië en Frankrijk, maar in Oregon betaal je toch ook al tot 1.200 euro per kilo.

De grootste troef van ‘Pig’ is dat de film in alle stilte naar de keel grijpt.

‘Portland is een intrigerende plek’, beschrijft Sarnoski. ‘Het is een moderne en vooruitstrevende stad die zeer populair is geworden bij jonge mensen, maar ze is gebouwd op een donkere en criminele geschiedenis. Die spanning voel je tot vandaag.’

Tijdens zijn research ontmoette Sarnoski verschillende chefs, en die waren meer dan bereid om hem te helpen. Ze toonden hem hoe de truffelwereld functioneert en ze stelden de recepten samen die aan het begin van elk hoofdstuk van de film op het scherm verschijnen. Die gerechten zijn typisch voor de regio en minder de vernieuwende verzinsels die in de hippe restaurants op het menu staan. ‘Dat sluit beter aan bij de traditionele persoon die Rob is en het verleden dat hij met zich meedraagt’, legt Sarnoski uit.

Tristesse

De grootste troef van ‘Pig’ is dat de film in alle stilte naar de keel grijpt. Wie een gewelddadig wraakverhaal verwacht, blijft op zijn honger zitten. Sarnoski laat de complexe emoties en frustraties die onder het verhaal broeien zelden of nooit naar de oppervlakte borrelen. Het samenspel van Cage en de jonge Alex Wolff levert geregeld geestige momenten op, maar het is toch de tristesse die de bovenhand haalt.

Die heeft dan weer alles te maken met een pijnlijke pagina uit Sarnoski’s jeugd. ‘Ik ben op jonge leeftijd mijn vader verloren’, zegt hij. ‘Dat trauma heb ik intussen wel verwerkt, maar ik wilde iets vertellen over hoe zo’n tragedie je dagelijkse leven kneedt. Ik herinner me bijvoorbeeld nog goed dat het leek alsof ik in een droom leefde, alsof het iemand anders overkwam. Dat wou ik weergeven met het isolement waarin Rob zich opsluit.’