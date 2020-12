Nieuwe topman voor Vlaamse filmmecenas

Het VAF verdeelt jaarlijks zo'n 16 miljoen euro over audiovisuele producties. 7 miljoen daarvan gaat naar films en 3 miljoen naar tv-series. In een gemiddeld filmjaar worden hiermee acht Vlaamse films en drie tv-reeksen gemaakt. Het VAF vormt de hoeksteen waarop makers en producenten voortbouwen voor verdere financiering.

In 2006 werd hij zakelijk leider bij Film Fest Gent. Tussen 2007 en 2010 werkte hij als gedelegeerd bestuurder bij Oxfam Wereldwinkels vzw en Oxfam Fairtrade cvba. Van 2011 tot 2019 was hij directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren (nu Literatuur Vlaanderen). In 2019 stapte hij over naar Unicef België waar hij algemeen directeur werd.