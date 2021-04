'Nomadland' grote winnaar Oscars

De prent over een nomadische werker is naast een triomf voor regisseuse Chloé Zhao en actrice Frances McDormand ook een opsteker voor Disney.

Uitgerekend in een pandemiejaar met fors toegenomen racistisch geïnspireerd geweld tegen Amerikanen van Aziatische afkomst, stalen twee Aziatische vrouwen de show op de 93ste Academy Awards, de meeste prestigieuze filmprijzen ter wereld.

De Chinese Chloé Zhao won de Oscar voor beste regie met 'Nomadland', een prent over een oudere vrouw die tijdens de Grote Recessie van 2008 alles verliest en als een nomadische werker door het westen van de Verenigde Staten trekt. Nomadland won ook de Oscar voor beste film en die voor beste hoofdactrice, Frances McDormand, en ontpopte zich zo tot dé winnaar van de avond.

'Nomadland' van Chloé Zhao

Het is nog maar de tweede keer dat een vrouw de prijs voor beste regie wint, na Kathryn Bigelow met 'The Hurt Locker' in 2010.

Tweede opvallende winnares was Yuh-Jung Youn. Zij won de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in 'Minari', een film over een Koreaans-Amerikaans gezin dat in de Amerikaanse Deep South een boerderij opstart.

De Oscar voor beste acteur ging verrassend niet postuum naar Chadwick Boseman in de Netflix-prent 'Ma Rainey's Black Bottom', wel naar Anthony Hopkins. De 83-jarige acteur won voor zijn rol in 'The Father', als dementerende Londense partriarch. Beste mannelijke bijrol was voor Daniel Kaluuya in 'Judas and the Black Messiah', over de militante Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging Black Panthers.

De triomf van Nomadland is er ook één voor Hollywood-reus Disney, die met Searchlight het winnende productiehuis in de stal had. Netflix had met 'Mank' en 'The Trial of the Chicago 7' twee nominaties voor beste film. 'Mank' kon de tien nominaties uiteindelijk slechts in twee Oscars vertalen, twee 'technische' prijzen voor cinematografie en productie.

'Sound of Metal' van het Belgische productiehuis Caviar

Ook 'Sound of Metal' van het Belgische productiehuis Caviar - verdeeld door Amazon Prime - greep naast de prijs voor beste film, maar won wel de Oscars voor beste montage en geluid. Dat laatste is niet meer dan terecht, aangezien de film helemaal draait om geluid. Of beter: het gebrek eraan. 'Sound of Metal' gaat om een metaldrummer (Riz Kahn) die zijn gehoor verliest.

Nog dit: Glenn Close kon voor de achtste keer een nominatie niet in een Oscar vertalen, voor haar - op zeer gemengde recensies onthaalde - rol in Netflix-prent 'Hillbilly Elegy'. McDormand won voor de derde keer, na de bekroning voor haar vertolkingen in 'Fargo' (1996) en Three Billboards outside Ebbing, Missouri (2017).

Kijk alstublief op een zo groot mogelijk scherm naar onze prent Frances McDormand Actrice

McDormand riep de kijkers in de vanuit Union Station opgenomen ceremonie op de bioscoop niet los te laten. 'Kijk alstublief op een zo groot mogelijk scherm naar onze prent. En op een dag, zo spoedig mogelijk, neem iedereen die je kent mee naar een filmzaal, schouder aan schouder.'