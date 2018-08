Onderzoek tegen Gérard Depardieu voor verkrachtingen

Het nieuws is uit gerechtelijke bron vernomen. In een reactie ontkent Hervé Temime, de advocaat van de filmster, de verdenkingen. 'Gérard Depardieu ontkent volstrekt elke geweldpleging, elke verkrachting.'

De klacht tegen de 69-jarige Franse acteur werd in het gerechtelijke arrondissement Aix-en-Provence, in het zuiden van Frankrijk, ingediend, dat een onderzoek opende en het dossier woensdag aan het parket van Parijs overdroeg, preciseerde de gerechtelijke bron.

Volgens de Franse nieuwszender BFM TV komt de klacht van een 22-jarige actrice en zouden de feiten zich op 6 en 13 augustus in de woning van de acteur in Parijs hebben afgespeeld. De jonge actrice werkte naar verluidt met Gérard Depardieu en studeerde aan een school waar hij lesgaf. Volgens haar agent is de jonge vrouw volledig van de kaart door de zaak.