Ook de duivel heeft Zoom ontdekt

In 'Host' is je aan de coronamaatregelen houden en netjes thuis blijven, vragen om problemen.

Een onschuldig spelletje om de verveling van de lockdown te verdrijven loopt gruwelijk uit de hand. De Britse horrorfilm ‘Host’ staat met beide voeten in de coronaperiode. Hij is echter sluw en vindingrijk genoeg om er iets tijdloos engs van te maken.

‘Zoom seance.’ De 28-jarige Britse filmmaker Rob Savage (zijn echte naam) had maar twee woorden nodig om de mensen van Shudder warm te maken voor zijn nieuwe project. Shudder is een Amerikaans online platform - voorlopig enkel actief in Engelstalige landen - dat zich sinds 2015 specialiseert in horror, thriller en suspense.

Het concept dat Savage en zijn coscenaristen Gemma Hurley en Jed Shepherd voorlegden, sluit perfect aan bij wat Shudder zijn publiek wil aanbieden. ‘Host’ is het verhaal van zes vrienden die door de covidmaatregelen gedwongen zijn binnen te blijven in hun appartement. Een van hen heeft een briljante ingeving voor een groepsactiviteit: een medium inhuren en via Zoom een spirituele seance houden. Het medium heeft dat nog nooit geprobeerd, maar ze gaat ervan uit dat het kan werken. Wat begint als een plezierige bezigheid loopt echter niet zoals de vrienden het zich voorgesteld hadden.

Liefde voor het genre

Savage kreeg het idee voor ‘Host’ toen hij in de eerste lockdown begin vorig jaar een grap uithaalde met zijn vrienden. Hij deed alsof hij in een videochat iets hoorde op zolder. Toen hij het geluid ging onderzoeken met de webcam voor zich uit sprong plots een eng gezicht tevoorschijn. Het idee werkte zo goed dat er misschien meer in zat, dacht Savage. ‘Eerlijk gezegd was ik in de eerste plaats op zoek naar een creatieve manier om mijn tijd te vullen voor ik gek zou worden van verveling', zegt hij.

De 30.000 euro die hij van Shudder kreeg, volstonden om ‘Host’ te financieren, vooral omdat alles op afstand geregeld kon worden. De woningen die je in de film ziet, zijn de appartementen van de acteurs. Savage overlegde vooraf met zijn cast hoe ze hun computers moesten richten en waar ze naartoe moesten gaan, op basis van 15 pagina’s script.

Geen grammetje vet

De rest was een kwestie van overtuigende improvisatie, sluwe spanningsopbouw en een zichtbare liefde voor het genre. ‘Host’ weet perfect te doseren. Met een speelduur van nog geen uur hangt geen grammetje vet aan de film. Hij zet je voortdurend op het verkeerde been en geeft je de indruk dat je er rechtstreeks bij betrokken bent. ‘Host’ is een korte en krachtige stoot cinema met een opvallend hoog inlevingsgehalte.

‘We hebben goed nagedacht over hoe de film geconsumeerd zou worden', zegt Savage. ‘We wisten dat het publiek ‘Host’ op een klein scherm zou bekijken, hetzelfde scherm als de personages. Dat gegeven hebben we gebruikt om onder de huid van de kijker te kruipen. Het mocht geen duidelijke cinema worden. De toeschouwer moest het gevoel krijgen dat hij deelnam aan een echt Zoom-gesprek.’

In deze epidemie krijgen we te horen dat de wereld buiten onveilig is, maar dat we thuis geen risico lopen. Het horrordeel in mijn hoofd wil dan dat je huis een angstaanjagende plaats wordt. Rob Savage Regisseur

‘Host’ gaat niet rechtstreeks over Covid-19, maar Savage geeft toe dat de epidemie een belangrijke rol speelt. De ongewone situatie waarin we ons bevinden, bood hem en zijn coscenaristen een uitgelezen kans om het publiek de stuipen op het lijf te jagen. ‘Als horrorfilmer ben je op zoek naar plaatsen waar mensen zich veilig voelen of waarvan gezegd wordt dat ze veilig zijn, en dan probeer je dat gevoel van veiligheid te doorprikken', zegt de cineast. ‘In deze epidemie krijgen we te horen dat de wereld buiten onveilig is, maar dat we thuis geen risico lopen. Het horrordeel in mijn hoofd wil dan dat je huis een angstaanjagende plaats wordt.’

