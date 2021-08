Op weg naar een plaats aan de ronde tafel

In ‘Sir Gawain and the Green Knight’ wil een aspirant-ridder indruk maken op koning Arthur. Hij gaat in op een bovennatuurlijke uitdaging die een zware tol eist. Middeleeuws, maar ook eigentijds.

Niemand weet wie in de late 14de eeuw ‘Sir Gawain and the Green Knight’ heeft geschreven. Vaststaat dat de dichterlijke ridderroman als een van de fraaiste voorbeelden van de Midden- Engelse literatuur geldt. Tot vandaag vinden academici nieuwe betekenissen in de veelgelaagde tekst.

De Amerikaanse regisseur David Lowery (‘The Old Man and the Gun’, ‘A Ghost Story’) verdient op zich lof dat hij erin is geslaagd er een rijke en diepe bioscoopversie van te maken, een film die zijn inhoud niet op een presenteerblaadje aanbiedt en van begin tot eind fascineert. Lowery vindt bovendien een manier om trouw te blijven aan het gedicht en tegelijk zijn eigen stem door te laten klinken.

Het is even wennen aan het bedachtzame tempo, maar dan glijd je weg in een wondere wereld.

Net als in het epische gedicht is hoofdfiguur Gawain een jonge neef van koning Arthur. In deze film is hij nog geen ridder. Meer nog, hij fladdert onbezorgd door het leven en zit liever in het bordeel dan in de kerk. Maar hij droomt er wel stiekem van een plaatsje te krijgen aan de ronde tafel.

Als een mysterieuze Groene Ridder, die eruitziet als een geharnaste boom, het kerstfeest aan het hof verstoort en de ridders uitdaagt, is Gawain er als de kippen bij om de handschoen op te nemen. Hij gaat ermee akkoord de Groene Ridder een slag uit te delen en een jaar later zonder tegenspartelen exact dezelfde slag te incasseren. Maar die uitdaging is niet zo onschuldig als hij dacht.

Onwereldse wezens

‘The Green Knight’ verzamelt zowat alle motieven van de klassieke ridderverhalen. Gawain - imposant vertolkt door Dev Patel, bekend van ‘Slumdog Millionaire’ - vertrekt op een queeste, opgedeeld in hoofdstukken. Onderweg moet hij afrekenen met veelzeggende hindernissen en valkuilen die betrekking hebben op de vijf ridderlijke deugden: vrijgevigheid, hoffelijkheid, vriendschap, kuisheid en vroomheid. Hij ontmoet onwereldse wezens zoals heksen, geesten, reuzen en pratende dieren. En finaal gaat het om een zoektocht naar eer.

Lowery verwerkt er nog andere thema’s in, zoals de clash tussen de christelijke cultuur en de heidense natuurwereld, verbeeld in driehoekige en cirkelvormige elementen. De adembenemende visuele stijl die hij zijn film aanmeet, zorgt er ook voor dat ‘The Green Knight’ ondanks zijn middeleeuwse inhoud opvallend eigentijds aanvoelt. Het is zowel een traditioneel zinnespel als een origineel coming -of-ageverhaal, en zoals zo vaak bij Lowery een ode aan de kracht en waarde van vertellingen. In het begin is het even wennen aan het bedachtzame tempo, maar het duurt niet lang voor je in de film en zijn wondere wereld glijdt. Een magische ervaring.