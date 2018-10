‘Oscar Wilde was een hebzuchtige snob'

De meeste films over de Ierse schrijver Oscar Wilde houden op bij zijn zondeval en gevangenschap. ‘The Happy Prince’ richt de blik op de jaren na Wildes vrijlating, toen de voormalige vedette als een vagebond door Europa zwierf.

Hoewel acteur Rupert Everett (59) al lang een enorme fan van Oscar Wilde is, brengt de Brit in zijn regiedebuut de notoire auteur-societyfiguur messcherp in beeld. Terwijl films over Wilde hem soms als een soort religieus icoon neerzetten, schat Everett hem met veel meer nuchterheid in.

‘Oscar Wilde was helemaal geen halve heilige’, zegt hij. ‘Ik vind hem eerder een idioot die enorme fouten heeft gemaakt, een hebzuchtige snob die dacht dat hij boven de wet stond, met alle gevolgen van dien. Zijn gigantische faam was zijn grootste vijand. Hij dacht dat de wereld rond hem draaide. Toen hij voor de rechter moest komen, zei hij ‘Geen zorg, de werkende klasse staat als één man achter mij.’ Pure waanzin.’

'The Happy Prince' gaat over Wildes omzwervingen door Europa in de jaren na zijn vrijlating.

In ‘The Happy Prince’, de film die Everett aan zijn antiheld heeft gewijd, gaat Wilde gebukt onder de erfenis van zijn dwaasheid. Na twee jaar dwangarbeid is hij nog een schim van zichzelf, al doet hij zijn best om de rug te rechten. Zijn grote kring bewonderaars is verwelkt tot een handvol echte vrienden, die hem zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Wildes beschadigde reputatie blijft hem achtervolgen.

‘De laatste jaren van zijn leven werd hij voortdurend opgejaagd’, zegt Everett. ‘Toch gedroeg hij zich nooit als een slachtoffer. De instelling waarmee hij door het leven bleef stappen, vind ik echt indrukwekkend. Hij is zijn nieuwsgierigheid naar andere mensen nooit kwijtgeraakt. Hij werd verliefd, verloor zijn hart aan jongens en bleef gulzig van het leven drinken. Ik denk dat hij genoot van zijn tragische lot. Daar moet je bewondering voor hebben.’

Doodgaan zonder te sterven

Die bewondering druipt van ‘The Happy Prince’, een film met evenveel stijlvolle en chaotische gulzigheid als zijn hoofdfiguur. Everett mag dan zeggen dat hij Wilde wou weergeven zoals hij was, met zowel de mooie als de kwalijke kanten, hij kan zijn liefde voor de roemruchte artiest niet verbergen.

Hij heeft dan ook een nauwe band met de schrijver. Als acteur was Everett meerdere keren te zien in bewerkingen van Wildes oeuvre. In 2012 werd hij onder lauweren bedolven voor zijn vertolking als Wilde in David Hares toneelstuk ‘The Judas Kiss’. Op dat moment werkte Everett al een paar jaar aan het script van ‘The Happy Prince’, maar het zou nog veel zweet, bloed en tranen kosten voor hij aan de opnames - onder meer in Brussel en Binche - kon beginnen.

‘Ik heb me lang afgevraagd of dit verhaal een publiek zou kunnen interesseren’, zegt Everett. ‘Het hoofdthema is sterven. Het is niet gemakkelijk om zo’n onderwerp op te bouwen tot het sterkste onderdeel van de film. Gewoonlijk sterft een personage de laatste tien minuten en is de rest de aanloop. ‘The Happy Prince’ gaat van bij de eerste minuut over doodgaan.’

‘Toen hij uit de gevangenis kwam, was Oscar Wilde eigenlijk al dood, zonder overleden te zijn. Hij was niet langer de lieveling van de Londense beau monde en het Britse koningshuis. Maar hij besefte ook dat zich onverwachte kansen aandienen als je leven weggenomen wordt.’

Dit is niet de Oscar Wilde die je kent. Daarom alleen al is de film ‘The Happy Prince’ een belevenis.

Die merkwaardige mix van diepe tristesse en onhoudbare levensvreugde is een van de troeven van de film, net als Everetts bovenmaatse hoofdvertolking. Dit is niet de Oscar Wilde die je kent. Daarom alleen al is ‘The Happy Prince’ een belevenis. Al blijft het maar de vraag of je Wilde überhaupt kunt kennen.

‘Hij was tot op het bot een kind van zijn tijd’, zegt Everett. ‘Het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw was een bruisende periode. Tijdens de 30 jaar waarin hij zijn hoogdagen kende, liep de belle époque op haar einde en had je de opkomst van het modernisme, het feminisme, het postfreudianisme en het oorlogstijdperk. Bovendien opende Wilde het debat over homoseksualiteit, dat de hele 20ste eeuw gevoerd is en tot op vandaag verdergaat.’

Dat laatste ligt de cineast, die eind jaren 80 uit de kast kwam, nauw aan het hart. ‘Wat mij het meest verbaast, is dat Wilde zijn geaardheid publiekelijk bleef ontkennen’, zegt hij. ‘Hij heeft de homoseksuele bevrijdingsbeweging in gang gezet, maar zelf was hij zo bang voor de goegemeente dat hij zichzelf altijd verloochend heeft.’