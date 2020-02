'Parasite' grote winnaar oscars

De Zuid-Koreaanse film 'Parasite' won zondagavond in Los Angeles de Oscar voor beste film, beste internationale film en beste regisseur.

De Zuid-Koreaanse film 'Parasite' van regisseur Bong Joon-ho is de grote winnaar van de 92e editie van de Oscars. De prent won onder meer de awards voor beste film, beste internationale film en beste regisseur. De prestigieuze prijzen werden zondag uitgereikt in het Dolby Theatre in Los Angeles.

De ceremonie werd zondag geopend door zangeres Janelle Monae, die het nummer 'Won't You Be My Neighbor?' bracht. Ze maakte een shout-out naar 'alle vrouwen die fenomenale films maakten'. Ze zei ook blij te zijn dat ze een 'zwarte queer vrouwelijke artiest is'. Daarmee haalde ze aan het begin van de show meteen een teer punt aan, de Oscars zijn ook dit jaar weer maar eens te weinig divers.

Ook andere aanwezigen uitten hun kritiek. Zo droeg actrice Natalie Portman een cape van Dior met daarop de namen van vrouwelijke regisseurs die niet genomineerd zijn. 'Ik wil op mijn subtiele manier de vrouwen erkennen die niet erkend worden voor hun geweldige werk dit jaar', verklaarde Portman. Op de cape stonden onder meer de namen van Greta Gerwig ('Little Women'), Lulu Wang ('The Farewell's') en Melina Matsoukas ('Queen and Slim').

Grote kritiek kwam er op de categorie beste regisseur, waarin enkel mannen genomineerd waren. Uiteindelijk won het buitenbeentje onder de genomineerden het beeldje, de Zuid-Koreaan Bong Joon-ho. Hij haalde het van Martin Scorsese ('The Irishman'), Sam Mendes ('1917'), Quentin Tarantino ('Once Upon a Time ... in Hollywood') en Todd Phillips ('Joker').

Scorsese

Bong Joon-ho ontving verbouwereerd de prijs. 'Toen ik als student voor mijn filmstudie koos, leerde ik een gezegde dat ik nooit ben vergeten: het meest persoonlijke is het meeste creatieve. Dat waren woorden van Martin Scorsese', verklaarde hij. De zaal gaf vervolgens een staande ovatie aan de 76-jarige Scorsese. Ook bedankte Bong Joon-Ho regisseur Quentin Tarantino. 'Toen nog niemand in Amerika mijn films kende, zette hij mijn werk elke keer op zijn lijstjes. Dat zal ik nooit vergeten.'

Ook de award voor beste film ging naar de Zuid-Koreanen. In die categorie nam 'Parasite' het op tegen onder meer 'Joker', 'The Irishman', 'Marriage Story', '1917' en 'Once Upon a Time in Hollywood'. De prent won eerder al de prijs voor beste internationale film en beste origineel scenario.

Beste acteur