Parket vervolgt toplui voor miljoenendebacle rond filmhuis Corsan

Er was een tijd dat het Antwerpse Corsan moeiteloos miljoenen euro's ophaalde bij Vlaamse kmo's, zelfstandigen en vrije beroepers. Met het belastingvoordeel van de taxshelter en rendementen van minimaal 16 procent was het aanbod om te investeren in Corsans hollywoodiaanse filmprojecten, met vedetten als Robert De Niro, erg aanlokkelijk.