De gevierde Amerikaanse animatiefilmmaker Pete Docter is vijf jaar aan de slag als chief creative officer bij Pixar. Films als ‘Up’ en ‘Inside Out’ bezorgden hem grote faam. Nu moet hij het creatieve en zakelijke succes van de Amerikaanse animatiestudio reanimeren. Of dat met de nieuwe 27ste film ‘Elemental’ zal lukken, is maar de vraag.