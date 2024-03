Recensie | ‘3 Body Problem’, emotionele dilemma's en visueel spektakel

In ‘3 Body Problem’ is het wachten tot de aliens komen.

Terwijl een buitenaardse beschaving langzaam hun kant uit komt, moeten de aardbewoners een technologische achterstand zien goed te maken. In de Netflix-serie ‘3 Body Problem’ leggen de drijvende krachten achter ‘Game of Thrones’ de lat hoog.

China is niet meteen een land dat we in het Westen spontaan met sciencefiction verbinden, maar dat ligt eerder aan de communicatiekloof tussen onze culturen. Toen de Volksrepubliek midden vorige eeuw het daglicht zag, werd het genre gezien als een uitstekend vehikel om de troeven van de socialistische samenleving in de verf te zetten. De daaropvolgende decennia ging het met ups en downs. In de jaren tachtig was scifi zelfs even verboden. Maar vandaag bestaat er zelfs een World Chinese Science Fiction Association, die jaarlijks prijzen uitreikt.

Met ‘3 Body Problem’ krijgt de Chinese sciencefiction nu een gigantisch internationaal platform. De Netflix-serie is gebaseerd op de roman ‘Het drielichamenprobleem’ van Liu Cixin, het eerste deel van een trilogie. De details van het verhaal zijn complex, maar het uitgangspunt is simpel: een buitenaardse beschaving heeft haar onleefbare wereld verlaten en is onderweg naar de aarde. Het duurt nog vierhonderd jaar voor ze hier is, maar op technologisch vlak heeft ze een enorme voorsprong op ons. Gezien de exponentiële evolutie van onze kennis is de kans reëel dat we die achterstand inhalen, maar dat zien de aliens dan weer liever niet gebeuren.

Rond dat gegeven spint Liu een fascinerend verhaal dat zich in verschillende tijdperken afspeelt en, zoals het goede sciencefiction betaamt, allerlei filosofische, sociale en existentiële vraagstukken aanraakt. Die buitenaardse beschaving heeft ons bijvoorbeeld ontdekt omdat een briljante maar gedesillusioneerde Chinese wetenschapster hen in de jaren 1960 tijdens de Culturele Revolutie gevraagd heeft om ons te komen redden van onszelf.

Open mond

Het duo aan het roer van ‘3 Body Problem’, een coproductie van onder meer Netflix, Plan B (van Brad Pitt), T-Street (van Rian Johnson) en het Chinese YooZoo, heeft wel pap gegeten van dit soort grootschalige series. De showrunners David Benioff en D.B. Weiss waren eerder ook al de drijvende krachten achter ‘Game of Thrones’, en krijgen hier Alexander Woo (‘True Blood’) naast zich.

Ze konden alle steun gebruiken, want ‘3 Body Problem’ vormde een nog grotere uitdaging dan het krioelende fantasy-universum van George R.R. Martin. Naast de vele personages en verwikkelingen moesten ze nu ook wetenschappelijke concepten in een begrijpbaar verhaal gieten.

Het beste is even alles over je heen te laten spoelen, want het verhaal landt uiteindelijk op zijn poten.

In het eerste seizoen vinden ze alvast een goed evenwicht tussen de emotionele dilemma’s van de personages en de grote overkoepelende ideeën. Al moet je de serie even het voordeel van de twijfel gunnen: tenslotte vragen zelfs de wetenschappers zich aanvankelijk af wat er aan de hand is. Het beste is even alles over je heen te laten spoelen, want het verhaal landt uiteindelijk op zijn poten. Je kan je afvragen waarom die aliens - in de traditie van de Bondschurken - hun hele plan uit de doeken moeten doen, maar lang maal je daar niet om.

Net zoals in ‘Game of Thrones’ zijn de makers slim genoeg om de discussies en het gebabbel af te wisselen met een visueel spektakel waarnaar je met open mond zit te kijken. Eén scène, die zich afspeelt aan boord van een omgebouwde olietanker, kan zelfs de vergelijking met de notoire Red Wedding uit ‘Game of Thrones’ doorstaan.

Cynische voetnoot: terwijl ‘3 Body Problem’ op het scherm één groot pleidooi is voor internationale samenwerking om de mensheid te redden, ziet de realiteit er nog altijd anders uit. Begin vorig jaar ging op de streamingplatforms WeTV en Rakuten Viki een eigen 30-delige bewerking van Liu’s roman in première, geproduceerd door de Chinese techreus Tencent.