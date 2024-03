Liam is 17 en compleet onhandelbaar. Of is er meer aan de hand? ‘Skunk’, de imposante nieuwe film van Koen Mortier (‘Ex Drummer’), duikt onder in de harde wereld van de forensische jeugdpsychiatrie. Met als leidraad de gelijknamige roman van Geert Taghon, die zijn leven gewijd heeft aan jongeren met gelijkaardige problemen als het hoofdpersonage.