Recensie | 'The Sweet East': trip door uitzinnig Amerika

In de Amerikaanse indiefilm ‘The Sweet East’ maakt het jonge hoofdpersonage Lillian een geïmproviseerde roadtrip door het noordoosten van de VS. Dat levert een bizar, verontrustend maar toch ook optimistisch portret op van een land in crisis.

De 15-jarige Lillian is met haar klas op schoolreis in Washington D.C., maar verveelt zich stierlijk en ergert zich aan haar zelfingenomen lief. Als ze met een groepje klasgenoten pizza gaat eten, valt een zwaarbewapend individu het restaurant binnen en eist hij de kelder te mogen zien: ‘Kijk me in de ogen en zeg me dat jullie daar geen kinderen verkrachten!’ Die knipoog naar ‘Pizzagate’, een van de conservatieve samenzweringstheorieën die de ronde deden in de aanloop naar de presidentsver

kiezingen van 2016, is voor Lillian het begin van een eigenaardige reis door noordoostelijk Amerika. Met de hulp van een blonde punker kan ze uit het pizzarestaurant ontsnappen via een gang die verborgen zit achter een spiegel in het toilet. Tijdens de weken die volgen zal ze een resem geflipte personages ontmoeten, van neofascistische academici en veganistische ‘artivisten’ tot hippe onafhankelijke filmmakers en jihadisten met een voorliefde voor elektronische dansmuziek.

De essentie ‘The Sweet East’ is de eerste langspeelfilm van Sean Price Williams (46), die eerder naam maakte als Director of Photography.

De tragikomische roadmovie speelt zich af in een gestoorde maar herkenbare versie van de VS.

Het hoofdpersonage loopt allerlei merkwaardige figuren tegen het lijf, van filosofische punkers tot neofascistische intellectuelen.

Hoofdactrice Talia Ryder is een ontdekking.

Chaos

‘The Sweet East’ is een debuutfilm in hart en nieren. Je hebt vaak de indruk dat regisseur Sean Price Williams alle troeven probeert uit te spelen die hij in zijn mouw heeft. Hij laat hoofdactrice Talia Ryder (perfect gecast) in de spiegel zingen, soms kijkt ze recht in de camera, er zijn tussentitels zoals in een stille film, hij voegt op een bepaald moment een stukje tekenfilm toe en personages wandelen al eens een schilderij binnen.

‘Ik heb de film gemaakt met het idee dat het mijn laatste zou zijn’, zei Williams op het festival van Cannes, waar ‘The Sweet East’ deel uitmaakte van de sectie Quinzaine des Réalisateurs. ‘Wie weet krijg ik nooit nog de kans om het zo aan te pakken. Veel mensen die aan de film meewerkten, deden hun specifieke job voor het eerst.’ Voor alle duidelijkheid: Williams is geen groentje in de filmwereld. Als Director of Photography heeft hij op zijn 46ste tientallen langspeelfilms op zijn cv. Meer nog, in die hoedanigheid is hij een grote naam in de onafhankelijke Amerikaanse cinema, waar hij samenwerkte met regisseurs als Josh & Benny Safdie, Abel Ferrara en Alex Ross Perry.

Dat verklaart wellicht hoe Williams erin slaagt de pure chaos van zijn debuutfilm onder controle te houden. Die chaos sluit naadloos aan bij het overkoepelende onderwerp: de Verenigde Staten zoals het land erbij ligt. ‘The Sweet East’ opent niet toevallig met kinderen die trouw zweren aan de vlag (gevolgd door een beeld van een stunt met een motorfiets die faliekant afloopt) en eindigt met een shot van de Amerikaanse vlag waar Lillian met de glimlach voorbijloopt. Ook al is er net iets verschrikkelijks gebeurd. Waarna het opschrift ‘Everything Will Happen’ in beeld verschijnt.

De 20ste eeuw was afgrijselijk. Nu ziet het ernaar uit dat de 21ste eeuw nog krankzinniger zal zijn. Toch moeten we doorgaan. Sean Price Williams Regisseur

‘Voor mij betekent die zin dat we de komende decennia zowat alles kunnen verwachten’, legt Williams uit. ‘We maken tegenwoordig de ene uitzonderlijke storm na de andere mee. We zien mensen elkaar constant de vreselijkste dingen aandoen. De 20ste eeuw was afgrijselijk. Het is bijna onvoorstelbaar dat de mensheid nog bestaat. Nu ziet het ernaar uit dat de 21ste eeuw nog krankzinniger en gevaarlijker zal zijn. Toch moeten we doorgaan, lachen en opgewekt blijven. We mogen ons niet laten ontmoedigen.’

Argwanend

Die combinatie van fatalisme en optimisme kenmerkt de hele film. Williams en zijn coscenarist Nick Pinkerton schotelen hun publiek toestanden voor die op zich weinig opbeurend zijn, en toch stap je niet met een zwaar gemoed de zaal uit. De film relativeert zichzelf voortdurend en laat de ridicule kant zien en hoofdfiguur Lillian laat het allemaal niet aan zijn hart komen. Keer op keer krijgt ze te maken met mensen die haar hun wil willen opleggen, maar ze vangen allemaal bot. ‘Ik wilde in geen geval een deprimerende film maken’, zegt Williams. ‘We hebben dringend nood aan optimisme in de cinema, aan films die hoop uitstralen en je zin geven om te leven. In wezen is dit ook een komedie. Het is allemaal opzettelijk overdreven en onnozel, maar het gaat over thema’s die belangrijk en relevant zijn. Ik hoop dat het geen oppervlakkige film is.’

De film weigert te polariseren. Hij prikt even scherp naar beide kanten van het politieke spectrum. De neofascistische en ultralinkse intellectuelen zijn even doorzichtig en manipuleerbaar als Lillians leeftijdsgenoten, ook al meten ze zichzelf alle wijsheid aan. Maar Lillian is lang niet zo naïef als ze laat uitschijnen en denkt er het hare van. Als ‘The Sweet East’ een oproep heeft, is het om argwanend te blijven en voor jezelf te denken. Daar valt iets voor te zeggen.