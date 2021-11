Regisseur Paolo Sorrentino: ‘In 'The hand of God' laat ik de trucjes achterwege’

In de film ‘The Hand of God’ keert regisseur Paolo Sorrentino terug naar het Napels van zijn jeugd en naar een tragische pagina uit zijn leven. Hij schuift ook voor één keer zijn typisch overdadige toon opzij. ‘Het was heel pijnlijk al die emoties weer op te rakelen.’

Sinds zijn debuut ‘L’uomo in più’ uit 2001 maakt Paolo Sorrentino (51) gestileerde verhalen over personages die vanop een afstand naar de chaos van het leven kijken. Het schoolvoorbeeld is Jep Gambardella, de journalist en theatercriticus die in ‘La grande bellezza’ door Rome struint. Vaak zijn het beroemdheden die door hun faam geen contact meer hebben met het authentieke leven, zoals de bewoners van het chique Alpenhotel in ‘Youth’ of de uitgebluste rockster uit ‘This Must Be the Place’. Of het zijn politici die boven het gewone volk lijken te staan, zoals Andreotti in ‘Il Divo’ en Berlusconi in ‘Loro’.

In ‘The Hand of God’ stapt Sorrentino daar voor het eerst van af. Dit verhaal ligt hem dan ook nauw aan het hart: zijn eigen jeugd in Napels. Of liever een versie van zijn eigen jeugd, want naar goeie gewoonte laat de cineast genoeg ruimte voor fictie. ‘Ik begin altijd bij een realiteit’, zegt hij. ‘Daar maak ik dan iets van wat anders is maar nog altijd echt. Eigenlijk doen we dat allemaal. Wat doe je als je op een feestje een verhaal vertelt en je merkt dat niemand het amusant vindt? Je voegt er een paar geestige details aan toe die niet noodzakelijk waar zijn, maar die je publiek wel doen lachen.’

De essentie ‘The Hand of God’ is de nieuwe film van Paolo Sorrentino (‘La grande bellezza’, ‘The Young Pope’). Hij blikt met zin voor fantasie terug op zijn eigen leven als 17-jarige jongen in Napels. De titel verwijst naar Maradona, die toen voor Napoli kwam voetballen, en naar een tragische gebeurtenis. The Hand of God’, Sorrentino’s emotioneelste werk, is een Netflix Original, die twee weken in de bioscopen loopt voor hij op het streamingplatform verschijnt.

We ontmoeten Sorrentino twee keer. Eerst op het festival van Venetië, waar ‘The Hand of God’ in september in wereldpremière ging (en hoofdacteur Filippo Scotti onderscheiden werd als jong talent). Enkele weken later zien we de cineast terug op het festival van Zürich, waar hij een retrospectieve en een carrièreprijs kreeg. ‘Dat vind ik een beetje verrassend omdat ik nog een jonge Italiaanse regisseur ben’, grijnst hij. Maar ergens is het ook passend op een moment dat hij zelf de behoefte voelde terug te keren naar de jaren 80 en zijn 17-jarige zelf.

Een trailer van 'The Hand of God'.

Fabietto, zoals zijn alter ego in de bitterzoete film heet, groeit op in een gezellig gezin in Napels en is vooral dolgelukkig dat de grote Diego Maradona voor Napoli komt spelen. Voetbal, familiale besognes en broeiende seksuele gevoelens vullen zijn dagen, tot een tragische gebeurtenis zijn hele leven overhoop gooit.

Paolo Sorrentino: ‘Het was heel pijnlijk om al die emoties weer op te rakelen. Maar het is een verhaal dat ik al 20 jaar wil vertellen. Ik ben er heel blij mee, al denk ik niet dat ik ooit nog zo’n intieme film zal maken.’

De film gaat over de confrontatie met de dood. Dat thema is tijdloos, maar met corona is de timing wel bijzonder. Denkt u dat hij daardoor dieper snijdt?

Sorrentino: ‘Zeker. Vooral door de scène in het ziekenhuis. Ik heb veel gefantaseerd in de film, maar dat is precies zoals het gegaan is. Ik herinner me die dag nog goed. Het was geen gemakkelijke scène om te draaien. Ze gaat over hoe belangrijk het is om afscheid te kunnen nemen. Anders is het alsof de overledene niet echt weg is. Ik heb al veel reacties gekregen van mensen die me zeggen dat de film hen diep geraakt heeft omdat ze door corona iemand verloren hebben zonder afscheid te kunnen nemen.’

Napels is een prachtige stad met veel charmante plekjes, maar daar ben ik niet opgegroeid. Dus toon ik die toeristische kant van de stad niet. Paolo Sorrentino Regisseur

‘The Hand of God’ is ingetogener dan uw vorige films. Vanwaar dat stijlverschil?

Sorrentino: ‘Ik wou de emoties van mijn personages tonen, zonder een beroep te doen op de trucjes waarover ik als filmmaker beschik. Misschien is dat ook een van de redenen waarom ik ‘The Hand of God’ nu pas heb gemaakt. Ik moest eerst het nodige zelfvertrouwen verzamelen. Ik hou de beeldvoering en het camerawerk simpel. En ook de locaties. Napels is een prachtige stad met veel charmante plekjes, maar daar ben ik niet opgegroeid. Ons huis was niet zo fraai, en dus toon ik de toeristische kant van de stad niet.’

Dit is de eerste film in 20 jaar die u in Napels hebt gedraaid. Is de stad veel veranderd?

Sorrentino: ‘Ja en nee. Napels verandert, maar blijft tegelijk altijd hetzelfde. De hele wereld heeft zich aangepast aan de globalisering, Napels heeft de globalisering aangepast aan zichzelf. De man in het pizzarestaurant spreekt nog altijd geen Engels, maar hij heeft een paar woordjes geleerd en denkt van zichzelf dat hij de taal machtig is. Het is genapolitaniseerd Engels.’

‘The Hand of God’ is een intieme film maar er lopen wel weer enkele kleurrijke figuren in rond. Waar komt je liefde voor zulke mensen vandaan?

Sorrentino: ‘Ik ben altijd verrast als mensen me zeggen dat mijn personages grotesk zijn, want ik ken al die figuren. Ik heb ze gezien. Ik krijg soms de vraag waarom ik zoveel nonnen en priesters opvoer in de films die zich in Rome afspelen. Maar dat is gewoon de realiteit. Ik observeer en zie dingen die andere mensen niet zien. We hebben allemaal een andere blik op de werkelijkheid.’

Is Jep Gambardella, het hoofdpersonage uit ‘La grande bellezza’, ook iemand die u kent?

Sorrentino: ‘Absoluut. Hij heeft iets gemeen met Andreotti in ‘Il Divo’ en het personage van John Malkovich in ‘The New Pope’: stuk voor stuk grote volwassen mannen die een lang leven achter de rug hebben en blasé zijn geworden. Ze lijken slaperig omdat ze moeite hebben om wakker te worden. Dat gebeurt. Verwondering en ontzag voel je als je jong bent. Op je 20ste wil per se naar elk feestje. Hoe ouder je wordt, hoe minder het je interesseert. Ik kan erover meespreken.’

U kreeg een Oscar voor die film. Hoe kijkt u daarop terug?

Sorrentino: ‘Met opluchting. Als je campagne voert voor een Oscar, moet je een eindeloze reeks cocktailfeestjes en etentjes afhaspelen om zo veel mogelijk aandacht te wekken. Ik was dus vooral blij dat ik dat niet voor niets heb gedaan.’

Dankzij Netflix heb ik iets kunnen doen wat eigenlijk niet meer mogelijk is: een intiem, klein en zeer Italiaans verhaal vertellen met de middelen van een grote film. Paolo Sorrentino Regisseur

‘The Hand of God’ is een Netflix Original. Hoe viel die eerste samenwerking mee?

Sorrentino: ‘Netflix is een soort nieuwe wereldwijde filmstudio. Ik heb ervan genoten. Ze gaven me volledige vrijheid en verzekerden me dat mijn film eerst in de zalen zou lopen. Dat is heel belangrijk voor regisseurs. Dankzij Netflix heb ik iets kunnen doen wat eigenlijk niet meer mogelijk is: een intiem, klein en zeer Italiaans verhaal vertellen met de middelen van een grote film. Iedereen gaat ervan uit dat bedrijven zoals Netflix alleen aan hun streamingplatform denken, maar in wezen zijn ze een variant op het oude studiosysteem.’